Aspirator vertical cu perie CV 60/2 RS

Aspirator versatil tip perie. Ideal pentru învelitori textile pentru pardoseli și suprafețe dure. Caracteristici standard: încărcătorul și acumulatorii nu sunt incluse la livrare.

Cu cele două perii cilindrice care se rotesc în sens opus și peria laterală practică, aspiratorul cu perii versatil CV 60/2 RS este ideal pentru curățarea învelitorilor textile de pardoseală și a tuturor tipurilor de suprafețe dure. Pentru curățarea suprafețelor de mici dimensiuni, aparatul oferă un furtun de aspirare din aluminiu cu tub standard de aspirare și o duză combinată de podea, precum și duze mici. Încărcătorul și acumulatorii nu sunt incluși la livrare. Disponibil doar ca versiune Bp Pack cu acumulator ABS, 2.641-669.7 și comanda simultană a dispozitivului.

Caracteristici si beneficii
Aspirator vertical cu perie CV 60/2 RS: Sistem rola cilindru contrarotativ
Sistem rola cilindru contrarotativ
Pentru pardoseli dure si textile - fara schimbare de perii. Rolele se adapteaza individual.
Aspirator vertical cu perie CV 60/2 RS: Tub de aspirare cu furtun cu lungime suplimentara
Tub de aspirare cu furtun cu lungime suplimentara
Pentru o curatenie confortabila a treptelor si colturilor, chiar si in locuri greu accesibile. Daca e necesar, furtunul poate fi prelungit.
Aspirator vertical cu perie CV 60/2 RS: Desfacerea completa a aparatului
Desfacerea completa a aparatului
Schimbare simpla a bateriei si sacului de filtru. Service foarte usor
Design suplu
  • Extrem de simplu de manevrat.
  • Intra in orice lift - curatare impecabila de cladiri cu mai multe etaje.

Specificații tehnice

Date tehnice

Tensiune (V) 220 - 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Lățime de lucru (cm) 61
Vacuum (mbar/kPa) 117 / 11,7
Debit aer (l/s) 34
Capacitate container (l) 17
Diametru nominal standard ( ) ID 32
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 68
Putere motor perii (W) 373
Culoarea antracit
Greutate fără accesorii (kg) 135
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1120 x 640 x 1290

Scope of supply

  • Duza pentru spații înguste
  • Duza pentru tapițerii
  • Ţeava de aspiraţie detaşabila
  • Furtun extensibil de aspiraţie
  • Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
  • Material sac de filtrare: Hârtie
  • Perii valt standard: 2 Bucată

Echipament

  • Indicator pentru starea filtrului
  • Clasa de protecție: II

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Accesorii
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