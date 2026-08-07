Aspirator vertical cu perie CV 60/2 RS
Aspirator versatil tip perie. Ideal pentru învelitori textile pentru pardoseli și suprafețe dure. Caracteristici standard: încărcătorul și acumulatorii nu sunt incluse la livrare.
Cu cele două perii cilindrice care se rotesc în sens opus și peria laterală practică, aspiratorul cu perii versatil CV 60/2 RS este ideal pentru curățarea învelitorilor textile de pardoseală și a tuturor tipurilor de suprafețe dure. Pentru curățarea suprafețelor de mici dimensiuni, aparatul oferă un furtun de aspirare din aluminiu cu tub standard de aspirare și o duză combinată de podea, precum și duze mici. Încărcătorul și acumulatorii nu sunt incluși la livrare. Disponibil doar ca versiune Bp Pack cu acumulator ABS, 2.641-669.7 și comanda simultană a dispozitivului.
Caracteristici si beneficii
Sistem rola cilindru contrarotativPentru pardoseli dure si textile - fara schimbare de perii. Rolele se adapteaza individual.
Tub de aspirare cu furtun cu lungime suplimentaraPentru o curatenie confortabila a treptelor si colturilor, chiar si in locuri greu accesibile. Daca e necesar, furtunul poate fi prelungit.
Desfacerea completa a aparatuluiSchimbare simpla a bateriei si sacului de filtru. Service foarte usor
Design suplu
- Extrem de simplu de manevrat.
- Intra in orice lift - curatare impecabila de cladiri cu mai multe etaje.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|220 - 240
|Frecvență (Hz)
|50 - 60
|Lățime de lucru (cm)
|61
|Vacuum (mbar/kPa)
|117 / 11,7
|Debit aer (l/s)
|34
|Capacitate container (l)
|17
|Diametru nominal standard ( )
|ID 32
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|68
|Putere motor perii (W)
|373
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|135
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1120 x 640 x 1290
Scope of supply
- Duza pentru spații înguste
- Duza pentru tapițerii
- Ţeava de aspiraţie detaşabila
- Furtun extensibil de aspiraţie
- Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
- Material sac de filtrare: Hârtie
- Perii valt standard: 2 Bucată
Echipament
- Indicator pentru starea filtrului
- Clasa de protecție: II
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