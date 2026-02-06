Профессиональный щеточный пылесос CV 60/2 RS Bp Pack
Универсальный вертикальный пылесос для ковров. Идеально подходит для использования на тканевых напольных покрытиях и твердых поверхностях. Зарядное устройство и аккумуляторы входят в комплект поставки.
Благодаря двум роликовым щеткам, вращающимся в противоположных направлениях, и практичным боковым щеткам универсальный вертикальный пылесос для ковров CV 60/2 RS идеально подходит для уборки тканевых напольных покрытий и любых твердых поверхностей. Устройство поставляется с выдвижным всасывающим шлангом с всасывающей трубкой, а также комбинированной насадкой для пола и небольшими насадками для уборки небольших площадей. Зарядное устройство и аккумуляторы входят в комплект поставки.
Особенности и преимущества
Система цилиндрических щеток встречного вращенияДля мягких и твердых напольных покрытий - без замены щеток. Ролики автоматически подстраивают машину под тип поверхности
Всасывающая трубка с удлиненным шлангомВсасывающая трубка позволяет легко очищать ступеньки и углы даже в труднодоступных местах. При необходимости шланг также можно удлинить.
Машина может быть полностью открытаПростая замена батареи и фильтровального мешка. Простота в обслуживании
Тонкий дизайн
- Чрезвычайно маневренный.
- Подходит для любого лифта – идеально подходит для уборки в многоэтажных домах.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|36
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Рабочая ширина (см)
|61
|Разрежение (мбар/кПа)
|117 / 11,7
|Расход воздуха (л/с)
|34
|Объем мусоросборника (л)
|17
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 32
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|68
|Мощность двигателя привода щетки (Вт)
|373
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|219
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1120 x 640 x 1290
Scope of supply
- Щелевая насадка
- Насадка для мягкой мебели
- Съемная всасывающая трубка
- Эластичный всасывающий шланг
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: Бумажный
- Стандартная роликовая щетка: 2 шт.
Оснащение
- Индикатор состояния фильтра
- Степень защиты: II
Видео