Aspirator vertical cu perie CV 60/2 RS Bp Pack

Aspirator step-on cu perie pentru covoare, cu aplicatii multiple . Ideal pentru pardoseli textile si suprafete dure. incarcatorul si bateriile sunt accesorii standard.

Cu periile tip valt cu contra-rotatie si peria laterala practica aspiratorul cu perie pentru covoare CV 60/2 RS se potriveste in mod optim pentru curatarea de pardoseli textile si suprafete dure de orice fel. Pentru aspirarea suprafetelor mici aparatul ofera un furtun extensibil standard cu teava de aspirare dar si o duza de podea combi si duze mici. Incarcatorul si bateriile sunt incluse in volumul de livrare.

Caracteristici si beneficii
Aspirator vertical cu perie CV 60/2 RS Bp Pack: Sistem rola cilindru contrarotativ
Sistem rola cilindru contrarotativ
Pentru pardoseli dure si textile - fara schimbare de perii. Rolele se adapteaza individual.
Aspirator vertical cu perie CV 60/2 RS Bp Pack: Tub de aspirare cu furtun cu lungime suplimentara
Tub de aspirare cu furtun cu lungime suplimentara
Pentru o curatenie confortabila a treptelor si colturilor, chiar si in locuri greu accesibile. Daca e necesar, furtunul poate fi prelungit.
Aspirator vertical cu perie CV 60/2 RS Bp Pack: Desfacerea completa a aparatului
Desfacerea completa a aparatului
Schimbare simpla a bateriei si sacului de filtru. Service foarte usor
Design suplu
  • Extrem de simplu de manevrat.
  • Intra in orice lift - curatare impecabila de cladiri cu mai multe etaje.

Specificații tehnice

Date tehnice

Tensiune (V) 36
Frecvență (Hz) 50 / 60
Lățime de lucru (cm) 61
Vacuum (mbar/kPa) 117 / 11,7
Debit aer (l/s) 34
Capacitate container (l) 17
Diametru nominal standard ( ) ID 32
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 68
Putere motor perii (W) 373
Culoarea antracit
Greutate fără accesorii (kg) 219
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1120 x 640 x 1290

Scope of supply

  • Duza pentru spații înguste
  • Duza pentru tapițerii
  • Ţeava de aspiraţie detaşabila
  • Furtun extensibil de aspiraţie
  • Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
  • Material sac de filtrare: Hârtie
  • Perii valt standard: 2 Bucată

Echipament

  • Indicator pentru starea filtrului
  • Clasa de protecție: II

Video

Accesorii
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova