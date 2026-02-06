Aspirator vertical cu perie CV 60/2 RS Bp Pack
Aspirator step-on cu perie pentru covoare, cu aplicatii multiple . Ideal pentru pardoseli textile si suprafete dure. incarcatorul si bateriile sunt accesorii standard.
Cu periile tip valt cu contra-rotatie si peria laterala practica aspiratorul cu perie pentru covoare CV 60/2 RS se potriveste in mod optim pentru curatarea de pardoseli textile si suprafete dure de orice fel. Pentru aspirarea suprafetelor mici aparatul ofera un furtun extensibil standard cu teava de aspirare dar si o duza de podea combi si duze mici. Incarcatorul si bateriile sunt incluse in volumul de livrare.
Caracteristici si beneficii
Sistem rola cilindru contrarotativPentru pardoseli dure si textile - fara schimbare de perii. Rolele se adapteaza individual.
Tub de aspirare cu furtun cu lungime suplimentaraPentru o curatenie confortabila a treptelor si colturilor, chiar si in locuri greu accesibile. Daca e necesar, furtunul poate fi prelungit.
Desfacerea completa a aparatuluiSchimbare simpla a bateriei si sacului de filtru. Service foarte usor
Design suplu
- Extrem de simplu de manevrat.
- Intra in orice lift - curatare impecabila de cladiri cu mai multe etaje.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|36
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Lățime de lucru (cm)
|61
|Vacuum (mbar/kPa)
|117 / 11,7
|Debit aer (l/s)
|34
|Capacitate container (l)
|17
|Diametru nominal standard ( )
|ID 32
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|68
|Putere motor perii (W)
|373
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|219
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1120 x 640 x 1290
Scope of supply
- Duza pentru spații înguste
- Duza pentru tapițerii
- Ţeava de aspiraţie detaşabila
- Furtun extensibil de aspiraţie
- Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
- Material sac de filtrare: Hârtie
- Perii valt standard: 2 Bucată
Echipament
- Indicator pentru starea filtrului
- Clasa de protecție: II
