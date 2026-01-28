Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 22/1 Ap

NT 22/1 Ap - модель начального уровня в программе профессиональных пылесосов для сбора сухого и влажного мусора. Впечатляет малым весом, высокой мобильностью и высокой силой всасывания.

Компактный, мощный, надежный, универсальный и легкий: пылесос для уборки сухого и влажного мусора NT 22/1 Ap L быстро справится и с легкими загрязнениями, и с большими объемами мусора в мастерской, автосервисе или магазине. Благодаря полуавтоматической системе очистки фильтра и влагостойкому патронному фильтру из полиэфирного шелка PES, он может легко справляться с пылью, мелким мусором и жидкостью без особых усилий. Соединительный элемент для всасывающего шланга расположен непосредственно на турбинной голове что делает утилизацию собранной грязи максимально удобной. Пылесос отличается максимально компактными размерами, легким весом и простой эксплуатации, в тоже время, он может легко и надежно перевозиться.

Особенности и преимущества
Легкий вес с компактными габаритами
  • Легко и удобно перемещать и хранить
Влагостойкий патронный фильтр PES
  • Возможно чередование сбора влажного и сухого мусора без замены и высушивания фильтров
  • Моющийся фильтр из полиэфирного шелка PES
Всасывающий шланг подключен к турбинной голове
  • Позволяет полностью утилизировать мусоросборник
  • Меньше времени уходит на опустошение мусоросборника
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Расход воздуха (л/с) 72
Разрежение (мбар/кПа) 249 / 24,9
Объем мусоросборника (л) 22
Материал контейнера для мусора Пластик
Потребляемая мощность (Вт) макс. 1300
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 6
Уровень звукового давления (дБ(А)) 71
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 5,7
Вес (с упаковкой) (кг) 8,2
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 380 x 370 x 480

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 1.9 м
  • Колено: Пластик
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 505 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Пластик
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: Флис
  • Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 300 мм
  • Щелевая насадка
  • Патронный (картриджный) фильтр: из полиэфирного шелка PES

Оснащение

  • Система очистки фильтра: Полуавтоматическая очистка фильтра Ap
  • Степень защиты: II
  • Фиксирующий механизм для поворотного ролика
Области применения
  • Идеальное устройство для кратковременной или умеренной уборки в широком спектре коммерческих областей применения
