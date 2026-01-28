Aspirator umed-uscat profesional NT 22/1 Ap *EU
Compact dar incredibil de puternic aspiratorul umed-uscat este din clasa de baza. Datorită greutății sale scăzute, NT 22/1 Ap este ideal pentru utilizarea mobilă.
Mic, puternic, fiabil, extrem de versatil și ușor: aspiratorul umed și uscat NT 22/1 Ap oferă rezultate impresionante în timpul lucrărilor de curățare ușoare și moderate într-o serie de aplicații comerciale. Datorită sistemului semi-automat de curățare a filtrului și filtrului de cartuș PES rezistent la umezeală, aceasta poate face față prafului, murdăriei grosiere și lichidelor fără efort. Conexiunea furtunului de aspirare atașată direct pe capul dispozitivului permite utilizarea maximă a capacității recipientului. Dimensiunile sale foarte compacte și greutatea redusă permit dispozitivului, care este, de asemenea, ușor de operat, să fie transportat convenabil și ușor.
Caracteristici si beneficii
Greutate redusă și dimensiuni compacte
Filtru tip cartuș din PES, rezistent la umezeală
Conectarea furtunului de aspirare pe masina
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Debit aer (l/s)
|72
|Vacuum (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Capacitate container (l)
|22
|Material container
|Plastic
|Puterea motorului (W)
|max. 1300
|Diametru nominal standard ( )
|ID 35
|Lungimea cablului (m)
|6
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|71
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|5,7
|Greutate cu ambalaj (kg)
|8,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|380 x 370 x 480
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 1.9 m
- Cot: Plastic
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 505 mm
- Material tuburi de aspirare: Plastic
- Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
- Material sac de filtrare: Pâslă
- Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscată: 300 mm
- Duza pentru spații înguste
- Filtru tip cartuș: PES
Echipament
- Curațare filtru: Curățarea semiautomată a filtrelor Ap
- Clasa de protecție: II
- Rotile cu frână
Video
Domenii de intrebuintare
- Dispozitiv ideal pentru lucrări de curățare ușoară până la moderată într-o serie de aplicații comerciale