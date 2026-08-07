Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 22/1 Ap L Anniversary Edition
Компактный, но невероятно мощный пылесос для влажной и сухой уборки начального уровня. Модель NT 22/1 Ap L Anniversary Edition черного цвета идеально подходит для использования в дороге.
К 90-летию Kärcher: компактный, мощный, надежный и универсальный. Пылесос для влажной и сухой уборки NT 22/1 Ap L Anniversary Edition в черном цвете демонстрирует высокую эффективность при удалении легких и средних загрязнений в коммерческих помещениях. Благодаря полуавтоматической системе очистки фильтра и влагостойкому картриджному фильтру PES, он без труда справляется с пылью, крупным мусором и жидкостями, поддерживая стабильную мощность всасывания. Продуманная конструкция с верхним подключением всасывающего шланга обеспечивает максимальное использование объема контейнера, повышая эффективность уборки. Компактные размеры и малый вес делают пылесос удобным для транспортировки, а эргономичный дизайн упрощает эксплуатацию. В специальной комплектации Anniversary Edition дополнительно включены 10 усиленных флисовых фильтр-мешков с высокой прочностью на разрыв и увеличенным сроком службы.
Особенности и преимущества
Легкий вес и компактные размеры.Легкая и удобная транспортировка и хранение.
Полуавтоматическая очистка фильтра ApОптимальная эффективность очистки фильтра одним нажатием кнопки. Обеспечивает стабильно высокую фильтрацию и мощность всасывания. Обеспечивает экономию времени и продлевает срок службы фильтра.
Влагостойкий патронный фильтр из полиэфирного шелка PESЛегкое переключение между режимами влажной и сухой уборки. Картриджный фильтр PES не требует сушки перед использованием Экологичность: фильтр-картридж PES можно мыть.
Всасывающий шланг подключен к турбинной голове
- Позволяет использовать весь объем мусоросборника
- Меньше затрат времени на частую очистку мусоросборника
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Расход воздуха (л/с)
|72
|Разрежение (мбар/кПа)
|249 / 24,9
|Объем мусоросборника (л)
|22
|Материал контейнера для мусора
|Пластик
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 1300
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|6
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|71
|Цвет
|Черный
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|5,7
|Вес (с упаковкой) (кг)
|8,8
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|380 x 370 x 480
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 1.9 м
- Колено: Пластик
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 505 мм
- Материал всасывающих трубок.: Пластик
- Количество фильтр-мешков: 10 шт.
- Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
- Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 300 мм
- Щелевая насадка
- Патронный (картриджный) фильтр: из полиэфирного шелка PES
Оснащение
- Система очистки фильтра: Полуавтоматическая очистка фильтра Ap
- Степень защиты: II
- Фиксирующий механизм для поворотного ролика
Области применения
- Идеальное устройство для кратковременной или умеренной уборки в широком спектре коммерческих областей применения
- Подходит для влажной и сухой уборки.