К 90-летию Kärcher: компактный, мощный, надежный и универсальный. Пылесос для влажной и сухой уборки NT 22/1 Ap L Anniversary Edition в черном цвете демонстрирует высокую эффективность при удалении легких и средних загрязнений в коммерческих помещениях. Благодаря полуавтоматической системе очистки фильтра и влагостойкому картриджному фильтру PES, он без труда справляется с пылью, крупным мусором и жидкостями, поддерживая стабильную мощность всасывания. Продуманная конструкция с верхним подключением всасывающего шланга обеспечивает максимальное использование объема контейнера, повышая эффективность уборки. Компактные размеры и малый вес делают пылесос удобным для транспортировки, а эргономичный дизайн упрощает эксплуатацию. В специальной комплектации Anniversary Edition дополнительно включены 10 усиленных флисовых фильтр-мешков с высокой прочностью на разрыв и увеличенным сроком службы.