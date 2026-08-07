Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 22/1 Ap L Anniversary Edition

Компактный, но невероятно мощный пылесос для влажной и сухой уборки начального уровня. Модель NT 22/1 Ap L Anniversary Edition черного цвета идеально подходит для использования в дороге.

К 90-летию Kärcher: компактный, мощный, надежный и универсальный. Пылесос для влажной и сухой уборки NT 22/1 Ap L Anniversary Edition в черном цвете демонстрирует высокую эффективность при удалении легких и средних загрязнений в коммерческих помещениях. Благодаря полуавтоматической системе очистки фильтра и влагостойкому картриджному фильтру PES, он без труда справляется с пылью, крупным мусором и жидкостями, поддерживая стабильную мощность всасывания. Продуманная конструкция с верхним подключением всасывающего шланга обеспечивает максимальное использование объема контейнера, повышая эффективность уборки. Компактные размеры и малый вес делают пылесос удобным для транспортировки, а эргономичный дизайн упрощает эксплуатацию. В специальной комплектации Anniversary Edition дополнительно включены 10 усиленных флисовых фильтр-мешков с высокой прочностью на разрыв и увеличенным сроком службы.

Особенности и преимущества
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 22/1 Ap L Anniversary Edition: Легкий вес и компактные размеры.
Легкий вес и компактные размеры.
Легкая и удобная транспортировка и хранение.
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 22/1 Ap L Anniversary Edition: Полуавтоматическая очистка фильтра Ap
Полуавтоматическая очистка фильтра Ap
Оптимальная эффективность очистки фильтра одним нажатием кнопки. Обеспечивает стабильно высокую фильтрацию и мощность всасывания. Обеспечивает экономию времени и продлевает срок службы фильтра.
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 22/1 Ap L Anniversary Edition: Влагостойкий патронный фильтр из полиэфирного шелка PES
Влагостойкий патронный фильтр из полиэфирного шелка PES
Легкое переключение между режимами влажной и сухой уборки. Картриджный фильтр PES не требует сушки перед использованием Экологичность: фильтр-картридж PES можно мыть.
Всасывающий шланг подключен к турбинной голове
  • Позволяет использовать весь объем мусоросборника
  • Меньше затрат времени на частую очистку мусоросборника
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 1
Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Расход воздуха (л/с) 72
Разрежение (мбар/кПа) 249 / 24,9
Объем мусоросборника (л) 22
Материал контейнера для мусора Пластик
Потребляемая мощность (Вт) макс. 1300
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 6
Уровень звукового давления (дБ(А)) 71
Цвет Черный
Вес (без аксессуаров) (кг) 5,7
Вес (с упаковкой) (кг) 8,8
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 380 x 370 x 480

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 1.9 м
  • Колено: Пластик
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 505 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Пластик
  • Количество фильтр-мешков: 10 шт.
  • Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
  • Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 300 мм
  • Щелевая насадка
  • Патронный (картриджный) фильтр: из полиэфирного шелка PES

Оснащение

  • Система очистки фильтра: Полуавтоматическая очистка фильтра Ap
  • Степень защиты: II
  • Фиксирующий механизм для поворотного ролика
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 22/1 Ap L Anniversary Edition
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 22/1 Ap L Anniversary Edition
Области применения
  • Идеальное устройство для кратковременной или умеренной уборки в широком спектре коммерческих областей применения
  • Подходит для влажной и сухой уборки.
Принадлежности
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