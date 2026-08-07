Aspirator umed-uscat profesional NT 22/1 Ap L Anniversary Edition
Aspirator uscat-umed compact, dar incredibil de puternic. NT 22/1 Ap L Anniversary Edition în negru este ideal pentru utilizare în deplasare.
Aniversarea a 90 de ani Kärcher: mic, puternic, fiabil, extrem de versatil și ușor ca o pană. Aspiratorul nostru umed și uscat NT 22/1 Ap L Anniversary Edition în negru oferă rezultate impresionante pentru lucrări de curățare ușoare și moderate într-o varietate de aplicații comerciale. Datorită sistemului de curățare a filtrului semi-automat și filtrului cartuș PES rezistent la umiditate, acesta poate face față fără efort prafului, murdăriei grosiere și lichidelor. Conexiunea furtunului de aspirație atașată direct pe capul dispozitivului permite utilizarea maximă a capacității recipientului. Dimensiunile sale foarte compacte și greutatea redusă permit transportul convenabil și ușor al dispozitivului, care este, de asemenea, ușor de operat. Exclusiv inclus în scopul livrării pentru ediția aniversară: 10 saci de filtrare din fleece rezistenți la rupere.
Caracteristici si beneficii
Greutate redusă și dimensiuni compacteAparatul poate fi transportat și depozitat ușor și comod.
Curățarea semiautomată a filtrelor ApEficiență optimă de curățare a filtrului prin simpla apăsare a unui buton. Permite o performanță constantă ridicată a filtrului și o putere de aspirare ridicată. Economisește timp și asigură o durată de viață mai lungă a filtrului.
Filtru tip cartuș din PES, rezistent la umezealăComutare ușoară între funcționarea aspiratorului umed și uscat. Cartușul de filtru PES nu trebuie să fie uscat înainte de utilizare. Durabilitate: filtrul cu cartuș PES este lavabil.
Conectarea furtunului de aspirare pe masina
- Permite utilizarea întregului volum al buncărului.
- Economisiți timp prin faptul că nu trebuie să goliți containerul atât de des.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 - 240
|Frecvență (Hz)
|50 - 60
|Debit aer (l/s)
|72
|Vacuum (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Capacitate container (l)
|22
|Material container
|Plastic
|Puterea motorului (W)
|max. 1300
|Diametru nominal standard ( )
|ID 35
|Lungimea cablului (m)
|6
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|71
|Culoarea
|Negru
|Greutate fără accesorii (kg)
|5,7
|Greutate cu ambalaj (kg)
|8,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|380 x 370 x 480
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 1.9 m
- Cot: Plastic
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 505 mm
- Material tuburi de aspirare: Plastic
- Cantitate saci de filtrare: 10 Bucată
- Material sac de filtrare: Pâslă
- Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscată: 300 mm
- Duza pentru spații înguste
- Filtru tip cartuș: PES
Echipament
- Curațare filtru: Curățarea semiautomată a filtrelor Ap
- Clasa de protecție: II
- Rotile cu frână
Domenii de intrebuintare
- Dispozitiv ideal pentru lucrări de curățare ușoară până la moderată într-o serie de aplicații comerciale
- Potrivit pentru aspirarea umedă și uscată