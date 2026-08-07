Aspirator umed-uscat profesional NT 22/1 Ap L Anniversary Edition

Aspirator uscat-umed compact, dar incredibil de puternic. NT 22/1 Ap L Anniversary Edition în negru este ideal pentru utilizare în deplasare.

Aniversarea a 90 de ani Kärcher: mic, puternic, fiabil, extrem de versatil și ușor ca o pană. Aspiratorul nostru umed și uscat NT 22/1 Ap L Anniversary Edition în negru oferă rezultate impresionante pentru lucrări de curățare ușoare și moderate într-o varietate de aplicații comerciale. Datorită sistemului de curățare a filtrului semi-automat și filtrului cartuș PES rezistent la umiditate, acesta poate face față fără efort prafului, murdăriei grosiere și lichidelor. Conexiunea furtunului de aspirație atașată direct pe capul dispozitivului permite utilizarea maximă a capacității recipientului. Dimensiunile sale foarte compacte și greutatea redusă permit transportul convenabil și ușor al dispozitivului, care este, de asemenea, ușor de operat. Exclusiv inclus în scopul livrării pentru ediția aniversară: 10 saci de filtrare din fleece rezistenți la rupere.  

Caracteristici si beneficii
Aspirator umed-uscat profesional NT 22/1 Ap L Anniversary Edition: Greutate redusă și dimensiuni compacte
Greutate redusă și dimensiuni compacte
Aparatul poate fi transportat și depozitat ușor și comod.
Aspirator umed-uscat profesional NT 22/1 Ap L Anniversary Edition: Curățarea semiautomată a filtrelor Ap
Curățarea semiautomată a filtrelor Ap
Eficiență optimă de curățare a filtrului prin simpla apăsare a unui buton. Permite o performanță constantă ridicată a filtrului și o putere de aspirare ridicată. Economisește timp și asigură o durată de viață mai lungă a filtrului.
Aspirator umed-uscat profesional NT 22/1 Ap L Anniversary Edition: Filtru tip cartuș din PES, rezistent la umezeală
Filtru tip cartuș din PES, rezistent la umezeală
Comutare ușoară între funcționarea aspiratorului umed și uscat. Cartușul de filtru PES nu trebuie să fie uscat înainte de utilizare. Durabilitate: filtrul cu cartuș PES este lavabil.
Conectarea furtunului de aspirare pe masina
  • Permite utilizarea întregului volum al buncărului.
  • Economisiți timp prin faptul că nu trebuie să goliți containerul atât de des.

Specificații tehnice

Date tehnice

Numărul fazelor de curent (Ph) 1
Tensiune (V) 220 - 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Debit aer (l/s) 72
Vacuum (mbar/kPa) 249 / 24,9
Capacitate container (l) 22
Material container Plastic
Puterea motorului (W) max. 1300
Diametru nominal standard ( ) ID 35
Lungimea cablului (m) 6
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 71
Culoarea Negru
Greutate fără accesorii (kg) 5,7
Greutate cu ambalaj (kg) 8,8
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 380 x 370 x 480

Scope of supply

  • Lungime furtun de aspirare: 1.9 m
  • Cot: Plastic
  • Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
  • Lungime tuburi de aspirare: 505 mm
  • Material tuburi de aspirare: Plastic
  • Cantitate saci de filtrare: 10 Bucată
  • Material sac de filtrare: Pâslă
  • Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscată: 300 mm
  • Duza pentru spații înguste
  • Filtru tip cartuș: PES

Echipament

  • Curațare filtru: Curățarea semiautomată a filtrelor Ap
  • Clasa de protecție: II
  • Rotile cu frână
Aspirator umed-uscat profesional NT 22/1 Ap L Anniversary Edition
Aspirator umed-uscat profesional NT 22/1 Ap L Anniversary Edition
Domenii de intrebuintare
  • Dispozitiv ideal pentru lucrări de curățare ușoară până la moderată într-o serie de aplicații comerciale
  • Potrivit pentru aspirarea umedă și uscată
Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
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