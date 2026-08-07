Aniversarea a 90 de ani Kärcher: mic, puternic, fiabil, extrem de versatil și ușor ca o pană. Aspiratorul nostru umed și uscat NT 22/1 Ap L Anniversary Edition în negru oferă rezultate impresionante pentru lucrări de curățare ușoare și moderate într-o varietate de aplicații comerciale. Datorită sistemului de curățare a filtrului semi-automat și filtrului cartuș PES rezistent la umiditate, acesta poate face față fără efort prafului, murdăriei grosiere și lichidelor. Conexiunea furtunului de aspirație atașată direct pe capul dispozitivului permite utilizarea maximă a capacității recipientului. Dimensiunile sale foarte compacte și greutatea redusă permit transportul convenabil și ușor al dispozitivului, care este, de asemenea, ușor de operat. Exclusiv inclus în scopul livrării pentru ediția aniversară: 10 saci de filtrare din fleece rezistenți la rupere.