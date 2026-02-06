Высококачественный пылесос для влажной / сухой уборки NT 40/1 Ap L с емкостью мусоросборника 40 литров и полуавтоматической системой очистки фильтра, которая, в сочетании с высокой силой всасывания позволяет собирать пыль при работе без фильтра-мешка. Пылесос может быть использован для удаления крупного мусора и жидкостей, очистки оборудования или, например, для чистки салона транспортного средства, и оснащён держателями для хранения модернизированных, высококачественных аксессуаров. На плоской панели на голове пылесоса можно надёжно закрепить контейнер для инструментов. Кроме того, NT 40/1 Ap L чрезвычайно прост в использовании: управление осуществляется с помощью центрального поворотного переключателя.