NT 40/1 Ap L: мощный пылесос для влажной и сухой уборки среднего класса, с мусоросборником емкостью 40 литров. Устройство впечатляет высокой силой всасывания, качественными аксессуарами и рациональной системой их хранения.

Высококачественный пылесос для влажной / сухой уборки NT 40/1 Ap L с емкостью мусоросборника 40 литров и полуавтоматической системой очистки фильтра, которая, в сочетании с высокой силой всасывания позволяет собирать пыль при работе без фильтра-мешка. Пылесос может быть использован для удаления крупного мусора и жидкостей, очистки оборудования или, например, для чистки салона транспортного средства, и оснащён держателями для хранения модернизированных, высококачественных аксессуаров. На плоской панели на голове пылесоса можно надёжно закрепить контейнер для инструментов. Кроме того, NT 40/1 Ap L чрезвычайно прост в использовании: управление осуществляется с помощью центрального поворотного переключателя.

Особенности и преимущества
Хранение гибкого шланга и кабеля питания.
  • Безопасное крепление шлангов различной длины и диаметра.
  • Защита кабеля питания при транспортировке.
Съемный корпус фильтра
  • Фильтр можно вынуть, не контактируя с грязью
  • Эффективно предотвращает неправильную установку плоского складчатого фильтра.
Рациональные интегрированные варианты хранения аксессуаров
  • Аксессуары хранятся безопасно и всегда под рукой.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Расход воздуха (л/с) 74
Разрежение (мбар/кПа) 273 / 27,3
Объем мусоросборника (л) 40
Материал контейнера для мусора Пластик
Потребляемая мощность (Вт) макс. 1380
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 7,5
Уровень звукового давления (дБ(А)) 70
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 12,4
Вес (с упаковкой) (кг) 16,5
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 525 x 370 x 630

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 2.5 м
  • Колено: Пластик
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 550 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Сталь, хромированная
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: Флис
  • Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 300 мм
  • Щелевая насадка
  • Плоский складчатый фильтр: Материал из целлюлозного волокна

Оснащение

  • Функция автоматического выключения при максимальном уровне заполнения мусоросборника.
  • Система очистки фильтра: Полуавтоматическая очистка фильтра Ap
  • Степень защиты: II
  • Фиксирующий механизм для поворотного ролика
Области применения
  • Различные варианты применения, от удаления жидкостей до очистки салона автомобиля
