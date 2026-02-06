Aspirator umed-uscat profesional NT 40/1 Ap L
NT 40/1 Ap L: Aspirator umed-uscat din clasa medie cu rezervor de 40 litri. Aspiratorul are o putere de aspirare excelentă, echipare inteligenta și componente durabile.
Aspirator umed-uscat de înaltă calitate NT 40/1 Ap L, capacitate rezervor de 40 litri și filtru cu sistem semi-automat de curatare, combinat cu o putere mare de aspirare, permite chiar și îndepărtarea prafului fin fara utilizarea sacilor filtranti. Aspiratorul este versatil și poate fi utilizat pentru a îndepărta murdăria grosieră și lichidele, pentru aspirarea mașinii și, de asemenea, pentru curățarea interioară a vehiculelor. Impresionează cu detalii inteligente pentru depozitarea noilor accesorii. Capacul său a fost proiectat atât de plat încât poate fi așezată o cutie de scule iar, datorită, opțiunilor de fixare poate fi de asemenea asigurată. De asemenea, NT 40/1 Ap L convinge prin manipularea foarte simplă. Toate funcțiile importante sunt selectate și reglate direct cu ajutorul unui întrerupător rotativ central.
Caracteristici si beneficii
Depozitarea furtunului flexibil si a cablului de alimentare
Carcasă detașabilă a filtrului
Opțiuni integrate inteligente pentru depozitarea accesoriilor
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Debit aer (l/s)
|74
|Vacuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Capacitate container (l)
|40
|Material container
|Plastic
|Puterea motorului (W)
|max. 1380
|Diametru nominal standard ( )
|ID 35
|Lungimea cablului (m)
|7,5
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|70
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|12,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|16,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|525 x 370 x 630
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 2.5 m
- Cot: Plastic
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 550 mm
- Material tuburi de aspirare: Oțel, cromat
- Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
- Material sac de filtrare: Pâslă
- Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscată: 300 mm
- Duza pentru spații înguste
- Filtru de tip evantai: Material din fibră de celuloză
Echipament
- Închidere automată la capacitate maximă de umplere
- Curațare filtru: Curățarea semiautomată a filtrelor Ap
- Clasa de protecție: II
- Rotile cu frână
Domenii de intrebuintare
- Diferite aplicații de la îndepărtarea lichidelor până la curățarea interioară a vehiculelor