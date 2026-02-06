Aspirator umed-uscat profesional NT 40/1 Ap L

NT 40/1 Ap L: Aspirator umed-uscat din clasa medie cu rezervor de 40 litri. Aspiratorul are o putere de aspirare excelentă, echipare inteligenta și componente durabile.

Aspirator umed-uscat de înaltă calitate NT 40/1 Ap L, capacitate rezervor de 40 litri și filtru cu sistem semi-automat de curatare, combinat cu o putere mare de aspirare, permite chiar și îndepărtarea prafului fin fara utilizarea sacilor filtranti. Aspiratorul este versatil și poate fi utilizat pentru a îndepărta murdăria grosieră și lichidele, pentru aspirarea mașinii și, de asemenea, pentru curățarea interioară a vehiculelor. Impresionează cu detalii inteligente pentru depozitarea noilor accesorii. Capacul său a fost proiectat atât de plat încât poate fi așezată o cutie de scule iar, datorită, opțiunilor de fixare poate fi de asemenea asigurată. De asemenea, NT 40/1 Ap L convinge prin manipularea foarte simplă. Toate funcțiile importante sunt selectate și reglate direct cu ajutorul unui întrerupător rotativ central.

Caracteristici si beneficii
Depozitarea furtunului flexibil si a cablului de alimentare
Carcasă detașabilă a filtrului
Opțiuni integrate inteligente pentru depozitarea accesoriilor

Specificații tehnice

Date tehnice

Numărul fazelor de curent (Ph) 1
Tensiune (V) 220 / 240
Frecvență (Hz) 50 / 60
Debit aer (l/s) 74
Vacuum (mbar/kPa) 273 / 27,3
Capacitate container (l) 40
Material container Plastic
Puterea motorului (W) max. 1380
Diametru nominal standard ( ) ID 35
Lungimea cablului (m) 7,5
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 70
Culoarea antracit
Greutate fără accesorii (kg) 12,4
Greutate cu ambalaj (kg) 16,5
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 525 x 370 x 630

Scope of supply

  • Lungime furtun de aspirare: 2.5 m
  • Cot: Plastic
  • Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
  • Lungime tuburi de aspirare: 550 mm
  • Material tuburi de aspirare: Oțel, cromat
  • Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
  • Material sac de filtrare: Pâslă
  • Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscată: 300 mm
  • Duza pentru spații înguste
  • Filtru de tip evantai: Material din fibră de celuloză

Echipament

  • Închidere automată la capacitate maximă de umplere
  • Curațare filtru: Curățarea semiautomată a filtrelor Ap
  • Clasa de protecție: II
  • Rotile cu frână
Aspirator umed-uscat profesional NT 40/1 Ap L
Aspirator umed-uscat profesional NT 40/1 Ap L

Video

Domenii de intrebuintare
  • Diferite aplicații de la îndepărtarea lichidelor până la curățarea interioară a vehiculelor
Accesorii
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova