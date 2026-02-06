Aspirator umed-uscat de înaltă calitate NT 40/1 Ap L, capacitate rezervor de 40 litri și filtru cu sistem semi-automat de curatare, combinat cu o putere mare de aspirare, permite chiar și îndepărtarea prafului fin fara utilizarea sacilor filtranti. Aspiratorul este versatil și poate fi utilizat pentru a îndepărta murdăria grosieră și lichidele, pentru aspirarea mașinii și, de asemenea, pentru curățarea interioară a vehiculelor. Impresionează cu detalii inteligente pentru depozitarea noilor accesorii. Capacul său a fost proiectat atât de plat încât poate fi așezată o cutie de scule iar, datorită, opțiunilor de fixare poate fi de asemenea asigurată. De asemenea, NT 40/1 Ap L convinge prin manipularea foarte simplă. Toate funcțiile importante sunt selectate și reglate direct cu ajutorul unui întrerupător rotativ central.