Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 40/1 Ap L

NT 40/1 Ap L: Мощный пылесос для сухой и влажной уборки среднего класса с баком на 40 литров. Машина впечатляет отличной мощностью всасывания, умным оборудованием и прочными компонентами.

Высококачественный пылесос для сухой и влажной уборки NT 40/1 Ap L с емкостью бака 40 литров и полуавтоматической очисткой фильтра, который в сочетании с превосходной мощностью всасывания позволяет удалять даже мелкую пыль без мешочного фильтра. Пылесос универсален и может использоваться для удаления крупных загрязнений и жидкостей, пылесосить машины и системы, а также для чистки салона автомобиля, а также впечатляет продуманными деталями для хранения новых аксессуаров. Его головка была спроектирована настолько плоской, что ящик для инструментов можно легко поставить на пол, а благодаря возможностям крепления его также можно закрепить. NT 40/1 Ap L также впечатляет очень простым управлением. Все важные функции выбираются и настраиваются непосредственно с помощью центрального поворотного переключателя.

Особенности и преимущества
Полуавтоматическая очистка фильтра Ap
  • Полуавтоматическая система очистки фильтра гарантирует стабильно высокую мощность всасывания.
  • Удобное расположение кнопки очистки Ap облегчает эксплуатацию.
Хранение гибкого шланга и кабеля питания.
  • Безопасное крепление шлангов различной длины и диаметра.
  • Защита кабеля питания при транспортировке.
Съемный корпус фильтра
  • Фильтр можно вынуть, не контактируя с грязью
  • Эффективно предотвращает неправильную установку плоского складчатого фильтра.
Рациональные интегрированные варианты хранения аксессуаров
  • Аксессуары хранятся безопасно и всегда под рукой.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 1
Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Расход воздуха (л/с) 74
Разрежение (мбар/кПа) 273 / 27,3
Потребляемая мощность (Вт) 1380
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 7,5
Уровень звукового давления (дБ(А)) 70
Цвет антрацит
Вес (без аксессуаров) (кг) 15,4
Вес (с упаковкой) (кг) 21
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 650 x 370 x 1100

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 2.5 м
  • Колено: Пластик
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 550 мм
  • Материал всасывающих трубок.: з нержавеющей стали
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
  • Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
  • Щелевая насадка
  • Насадка для уборки в салоне автомобиля
  • Адаптер для подключения электроинструментов.
  • Плоский складчатый фильтр: Фильтр PES с покрытием PTFE

Оснащение

  • Функция автоматического выключения при максимальном уровне заполнения мусоросборника.
  • Система очистки фильтра: Полуавтоматическая очистка фильтра Ap
  • Степень защиты: II
  • Фиксирующий механизм для поворотного ролика
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 40/1 Ap L
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 40/1 Ap L
Области применения
  • Различные варианты применения, от удаления жидкостей до очистки салона автомобиля
Принадлежности
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Created with AI (artificial intelligence)

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