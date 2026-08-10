Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 40/1 Ap L
NT 40/1 Ap L: Мощный пылесос для сухой и влажной уборки среднего класса с баком на 40 литров. Машина впечатляет отличной мощностью всасывания, умным оборудованием и прочными компонентами.
Высококачественный пылесос для сухой и влажной уборки NT 40/1 Ap L с емкостью бака 40 литров и полуавтоматической очисткой фильтра, который в сочетании с превосходной мощностью всасывания позволяет удалять даже мелкую пыль без мешочного фильтра. Пылесос универсален и может использоваться для удаления крупных загрязнений и жидкостей, пылесосить машины и системы, а также для чистки салона автомобиля, а также впечатляет продуманными деталями для хранения новых аксессуаров. Его головка была спроектирована настолько плоской, что ящик для инструментов можно легко поставить на пол, а благодаря возможностям крепления его также можно закрепить. NT 40/1 Ap L также впечатляет очень простым управлением. Все важные функции выбираются и настраиваются непосредственно с помощью центрального поворотного переключателя.
Особенности и преимущества
Полуавтоматическая очистка фильтра Ap
- Полуавтоматическая система очистки фильтра гарантирует стабильно высокую мощность всасывания.
- Удобное расположение кнопки очистки Ap облегчает эксплуатацию.
Хранение гибкого шланга и кабеля питания.
- Безопасное крепление шлангов различной длины и диаметра.
- Защита кабеля питания при транспортировке.
Съемный корпус фильтра
- Фильтр можно вынуть, не контактируя с грязью
- Эффективно предотвращает неправильную установку плоского складчатого фильтра.
Рациональные интегрированные варианты хранения аксессуаров
- Аксессуары хранятся безопасно и всегда под рукой.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Расход воздуха (л/с)
|74
|Разрежение (мбар/кПа)
|273 / 27,3
|Потребляемая мощность (Вт)
|1380
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|7,5
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|70
|Цвет
|антрацит
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|15,4
|Вес (с упаковкой) (кг)
|21
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|650 x 370 x 1100
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 2.5 м
- Колено: Пластик
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 550 мм
- Материал всасывающих трубок.: з нержавеющей стали
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
- Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
- Щелевая насадка
- Насадка для уборки в салоне автомобиля
- Адаптер для подключения электроинструментов.
- Плоский складчатый фильтр: Фильтр PES с покрытием PTFE
Оснащение
- Функция автоматического выключения при максимальном уровне заполнения мусоросборника.
- Система очистки фильтра: Полуавтоматическая очистка фильтра Ap
- Степень защиты: II
- Фиксирующий механизм для поворотного ролика
Области применения
- Различные варианты применения, от удаления жидкостей до очистки салона автомобиля