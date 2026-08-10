Высококачественный пылесос для сухой и влажной уборки NT 40/1 Ap L с емкостью бака 40 литров и полуавтоматической очисткой фильтра, который в сочетании с превосходной мощностью всасывания позволяет удалять даже мелкую пыль без мешочного фильтра. Пылесос универсален и может использоваться для удаления крупных загрязнений и жидкостей, пылесосить машины и системы, а также для чистки салона автомобиля, а также впечатляет продуманными деталями для хранения новых аксессуаров. Его головка была спроектирована настолько плоской, что ящик для инструментов можно легко поставить на пол, а благодаря возможностям крепления его также можно закрепить. NT 40/1 Ap L также впечатляет очень простым управлением. Все важные функции выбираются и настраиваются непосредственно с помощью центрального поворотного переключателя.