Aspirator umed și uscat de înaltă calitate NT 40/1 Ap L cu rezervor de 40 de litri și curățare semi-automată a filtrului, care, combinat cu puterea de aspirare superbă, permite chiar îndepărtarea prafului fin fără un sac de filtru. Aspiratorul este versatil și poate fi folosit pentru îndepărtarea murdăriei grosiere și a lichidelor, a mașinilor și sistemelor de aspirat și, de asemenea, pentru curățarea interiorului vehiculelor și impresionează, de asemenea, prin detaliile inteligente pentru depozitarea noilor accesorii. Capul său a fost proiectat atât de plat încât o cutie de scule poate fi așezată cu ușurință. NT 40/1 Ap L convinge și prin manevrarea sa foarte simplă. Toate funcțiile importante sunt selectate și setate direct folosind un comutator rotativ central.