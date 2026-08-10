Aspirator umed-uscat profesional NT 40/1 Ap L
NT 40/1 Ap L: Aspirator puternic umed și uscat din clasa de mijloc, cu rezervor de 40 de litri. Aparatul impresionează prin puterea de aspirare excelentă, echipament inteligent și componente durabile.
Aspirator umed și uscat de înaltă calitate NT 40/1 Ap L cu rezervor de 40 de litri și curățare semi-automată a filtrului, care, combinat cu puterea de aspirare superbă, permite chiar îndepărtarea prafului fin fără un sac de filtru. Aspiratorul este versatil și poate fi folosit pentru îndepărtarea murdăriei grosiere și a lichidelor, a mașinilor și sistemelor de aspirat și, de asemenea, pentru curățarea interiorului vehiculelor și impresionează, de asemenea, prin detaliile inteligente pentru depozitarea noilor accesorii. Capul său a fost proiectat atât de plat încât o cutie de scule poate fi așezată cu ușurință. NT 40/1 Ap L convinge și prin manevrarea sa foarte simplă. Toate funcțiile importante sunt selectate și setate direct folosind un comutator rotativ central.
Caracteristici si beneficii
Curățarea semiautomată a filtrelor Ap
- Funcția de curățare semi-automată a filtrului garantează o putere de aspirare constant ridicată.
- Poziționarea butonului Ap de curățare simplifică manevrarea.
Depozitarea furtunului flexibil si a cablului de alimentare
- Permite fixarea in siguranta a furtunurilor de lungime si diametre diferite
- Depozitare sigură pentru transport a cablului de alimentare.
Carcasă detașabilă a filtrului
- Permite scoaterea filtrului fără praf.
- Previne în mod eficient introducerea incorectă a filtrului cutat plat.
Opțiuni integrate inteligente pentru depozitarea accesoriilor
- Accesoriile sunt depozitate în siguranță și sunt întotdeauna la îndemână.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 - 240
|Frecvență (Hz)
|50 - 60
|Debit aer (l/s)
|74
|Vacuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Puterea motorului (W)
|1380
|Diametru nominal standard ( )
|ID 35
|Lungimea cablului (m)
|7,5
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|70
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|15,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|21
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|650 x 370 x 1100
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 2.5 m
- Cot: Plastic
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 550 mm
- Material tuburi de aspirare: Oțel inoxidabil
- Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
- Material sac de filtrare: Pâslă
- Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscată: 360 mm
- Duza pentru spații înguste
- Duza de aspirare a interiorului autoturismelor
- Mufă de racord pentru uneltele electrice
Echipament
- Închidere automată la capacitate maximă de umplere
- Curațare filtru: Curățarea semiautomată a filtrelor Ap
- Clasa de protecție: II
- Rotile cu frână
Domenii de intrebuintare
- Diferite aplicații de la îndepărtarea lichidelor până la curățarea interioară a vehiculelor