Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 65/2 Ap

Для сложных условий промышленной уборки применяется 2-х моторный пылесос влажной и сухой уборки NT 65/2 Ap. Мощность всасывания практически не снижается благодаря полуавтоматической очистке фильтра.

Для сложных условий промышленной уборки применяется 2-х моторный пылесос влажной и сухой уборки NT 65/2 Ap. Мощность всасывания практически не снижается благодаря полуавтоматической очистке фильтра. Плоский складчатый фильтр (категория М), ручка для перемещения и сливной шланг.

Особенности и преимущества
Панель для укладки мелких предметов
Маслостойкий сливной шланг
Полуавтоматическая система очистки фильтра.
  • Оптимальная эффективность очистки фильтра одним нажатием кнопки.
  • Обеспечивает стабильно высокую фильтрацию и мощность всасывания.
Фиксаторы для шланга и колена
Эргономичная ручка
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Расход воздуха (л/с) 2 x 74
Разрежение (мбар/кПа) 254 / 25,4
Объем мусоросборника (л) 65
Материал контейнера для мусора Пластик
Потребляемая мощность (Вт) макс. 2760
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 40
Длина кабеля (м) 10
Уровень звукового давления (дБ(А)) 73
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 20
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 600 x 480 x 920

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 4 м
  • Колено: Пластик
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 550 мм
  • Материал всасывающих трубок.: з нержавеющей стали
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: Бумажный
  • Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
  • Щелевая насадка
  • Сливной шланг (маслостойкий)
  • Плоский складчатый фильтр: Материал из целлюлозного волокна
  • Рукоятка для перемещения

Оснащение

  • Функция автоматического выключения при максимальном уровне заполнения мусоросборника.
  • Система очистки фильтра: Полуавтоматическая очистка фильтра Ap
  • Ударопрочный бампер по периметру
  • Степень защиты: II
  • Фиксирующий механизм для поворотного ролика

Видео

Области применения
  • Подходит для влажной и сухой уборки пылесосом.
Принадлежности
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова