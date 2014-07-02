Aspirator umed-uscat profesional NT 65/2 Ap

NT 65/2 Ap - aspirator puternic, bimotor, umed/uscat (aplicatii profesionale). Puterea de aspiratie ramane constanta datorita curatarii eficiente a filtrului plat pliabil, cu curenti de aer.

NT 65/2 Ap este un aspirator umed/uscat puternic, cu sistemul ApClean, care asigura o putere ridicata constanta si intervale de functionare extinse. Aspiratorul include o carcasa compacta pentru turbina, cu capac pentru filtru integrat pentru indepartarea usoara a filtrului plat pliat mare. Acesta se curata eficient cu ajutorul sistemului pentru curatarea filtrului ApClean. Aceasta asigura o putere ridicata de aspirare constanta, intervale de functionare extinse si o durata de viata mai mare pentru filtru. NT 65/2 Ap include un senzor electronic pentru detectarea nivelului de umplere, pentru aspirarea umeda. Previne depasirea nivelului maxim de umplere. Evacuarea fara probleme a lichidelor aspirate este permisa de furtunul de evacuare atasat, rezistent la ulei. Accesoriile pot fi conectate rapid si usor la aspirator, folosind sistemul de prindere. Ansamblul include un dispozitiv pentru depozitarea furtunului, un suport pentru accesorii, precum si o tava mare, de ex., pentru scule. NT 65/2 Ap ofera mobilitatea necesara datorita celor doua roti fixe mari si rolelor de ghidare.

Caracteristici si beneficii
Zona de depozitare integrata
Furtun de evacuare integrat (rezistent la ulei)
Curatare a filtrelor semiautomata
  • Eficiență optimă de curățare a filtrului prin simpla apăsare a unui buton.
  • Permite o performanță constantă ridicată a filtrului și o putere de aspirare ridicată.
Suport pentru furtun si cotul de furtun
Mâner ergonomic

Specificații tehnice

Date tehnice

Numărul fazelor de curent (Ph) 1
Tensiune (V) 220 / 240
Frecvență (Hz) 50 / 60
Debit aer (l/s) 2 x 74
Vacuum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Capacitate container (l) 65
Material container Plastic
Puterea motorului (W) max. 2760
Diametru nominal standard ( ) ID 40
Lungimea cablului (m) 10
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 73
Culoarea antracit
Greutate fără accesorii (kg) 20
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 600 x 480 x 920

Scope of supply

  • Lungime furtun de aspirare: 4 m
  • Cot: Plastic
  • Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
  • Lungime tuburi de aspirare: 550 mm
  • Material tuburi de aspirare: Oțel inoxidabil
  • Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
  • Material sac de filtrare: Hârtie
  • Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscată: 360 mm
  • Duza pentru spații înguste
  • Furtun de evacuare (rezistent la ulei)
  • Filtru de tip evantai: Material din fibră de celuloză
  • Mâner de împingere

Echipament

  • Închidere automată la capacitate maximă de umplere
  • Curațare filtru: Curățarea semiautomată a filtrelor Ap
  • Bară de protecție
  • Clasa de protecție: II
  • Rotile cu frână

Video

Domenii de intrebuintare
  • Potrivit pentru aspirarea umedă și uscată
Accesorii
