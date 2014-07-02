NT 65/2 Ap este un aspirator umed/uscat puternic, cu sistemul ApClean, care asigura o putere ridicata constanta si intervale de functionare extinse. Aspiratorul include o carcasa compacta pentru turbina, cu capac pentru filtru integrat pentru indepartarea usoara a filtrului plat pliat mare. Acesta se curata eficient cu ajutorul sistemului pentru curatarea filtrului ApClean. Aceasta asigura o putere ridicata de aspirare constanta, intervale de functionare extinse si o durata de viata mai mare pentru filtru. NT 65/2 Ap include un senzor electronic pentru detectarea nivelului de umplere, pentru aspirarea umeda. Previne depasirea nivelului maxim de umplere. Evacuarea fara probleme a lichidelor aspirate este permisa de furtunul de evacuare atasat, rezistent la ulei. Accesoriile pot fi conectate rapid si usor la aspirator, folosind sistemul de prindere. Ansamblul include un dispozitiv pentru depozitarea furtunului, un suport pentru accesorii, precum si o tava mare, de ex., pentru scule. NT 65/2 Ap ofera mobilitatea necesara datorita celor doua roti fixe mari si rolelor de ghidare.