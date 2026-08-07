Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 65/2 Ap Me
Высокопроизводительный двухмоторный пылесос для сухой и влажной уборки для профессионального использования. Эффективная струйная очистка плоского складчатого фильтра обеспечивает постоянную высокую мощность всасывания.
NT 65/2 Ap Me — это высокопроизводительный пылесос для сухой и влажной уборки с технологией ApClean, обеспечивающей неизменно высокую мощность всасывания и длительные интервалы работы. Прочный контейнер из нержавеющей стали объемом 65 литров также вмещает большое количество грязи. Пылесос имеет компактный корпус турбины со встроенной крышкой фильтра для легкого снятия большого плоского складчатого фильтра. Эффективная полуавтоматическая система очистки фильтра ApClean обеспечивает постоянную высокую мощность всасывания, а также позволяет увеличить интервалы между работами и увеличить срок службы фильтра. NT 65/2 Ap Me также оснащен электронным контролем уровня заполнения, который гарантирует, что максимально допустимый уровень заполнения не будет превышен во время влажной уборки. Благодаря удобной системе зажимов аксессуары можно быстро и легко прикрепить к пылесосу. Машина оснащена устройством для хранения шланга, держателем принадлежностей и большим местом для хранения (например, инструментов). Два больших ролика и два направляющих ролика обеспечивают NT 65/2 Ap Me необходимую мобильность.
Особенности и преимущества
Панель для укладки мелких предметовБольшая панель на корпусе позволяет укладывать инструменты и принадлежности, чтобы всегда иметь их под рукой
Полуавтоматическая очистка фильтра ApПолуавтоматическая система очистки фильтра обеспечивает постоянно высокую мощность всасывания
Практичное хранение аксесуаровВсе принадлежности размещаются на корпусе пылесоса и всегда находятся под рукой. Закрепление всасывающего шланга и колена упрощает хранение и транспортировку аппарата
Хранение кабеля на корпусе
- Удобная фиксация сетевого кабеля на крюке для кабеля минимизирует риск спотыкания при перемещении.
Эргономичная ручка
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Расход воздуха (л/с)
|2 x 74
|Разрежение (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Объем мусоросборника (л)
|65
|Материал контейнера для мусора
|з нержавеющей стали
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 2760
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 40
|Длина кабеля (м)
|10
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|73
|Цвет
|серебряный
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|22
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|660 x 460 x 890
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 4 м
- Колено: Пластик
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 550 мм
- Материал всасывающих трубок.: з нержавеющей стали
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: Бумажный
- Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
- Щелевая насадка
- Плоский складчатый фильтр: Материал из целлюлозного волокна
- Рукоятка для перемещения
Оснащение
- Функция автоматического выключения при максимальном уровне заполнения мусоросборника.
- Система очистки фильтра: Полуавтоматическая очистка фильтра Ap
- Ударопрочный бампер по периметру
- Степень защиты: II
- Фиксирующий механизм для поворотного ролика
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