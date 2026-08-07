NT 65/2 Ap Me — это высокопроизводительный пылесос для сухой и влажной уборки с технологией ApClean, обеспечивающей неизменно высокую мощность всасывания и длительные интервалы работы. Прочный контейнер из нержавеющей стали объемом 65 литров также вмещает большое количество грязи. Пылесос имеет компактный корпус турбины со встроенной крышкой фильтра для легкого снятия большого плоского складчатого фильтра. Эффективная полуавтоматическая система очистки фильтра ApClean обеспечивает постоянную высокую мощность всасывания, а также позволяет увеличить интервалы между работами и увеличить срок службы фильтра. NT 65/2 Ap Me также оснащен электронным контролем уровня заполнения, который гарантирует, что максимально допустимый уровень заполнения не будет превышен во время влажной уборки. Благодаря удобной системе зажимов аксессуары можно быстро и легко прикрепить к пылесосу. Машина оснащена устройством для хранения шланга, держателем принадлежностей и большим местом для хранения (например, инструментов). Два больших ролика и два направляющих ролика обеспечивают NT 65/2 Ap Me необходимую мобильность.