Aspirator umed-uscat profesional NT 65/2 Ap Me

Aspirator umed și uscat de înaltă performanță, cu două motoare, pentru uz profesional. Curățarea eficientă a filtrului cutat plat cu jeturi de aer asigură o putere constant ridicată de aspirare.

NT 65/2 Ap Me este un aspirator umed și uscat de înaltă performanță, cu sistem ApClean pentru o putere constant ridicată de aspirare ridicată și utilizare neîntreruptă. Caracteristicile includ un container robust din oțel inoxidabil de 65 litri pentru cantități mari de murdărie. Acest aspirator are o carcasă compactă a turbinei, cu capac integrat pentru filtru, pentru îndepărtarea ușoară a filtrului cutat plat de mari dimensiuni. Sistemul eficient semi-automat de curățare a filtrului ApClean asigură o putere constant ridicată de aspirare, o utilizare fără întreruperi și o durată lungă de viață a filtrului. NT 65/2 Ap Me dispune, de asemenea, de monitorizarea electronică a nivelului de umplere. Acest lucru garantează faptul că volumul maxim admisibil de umplere nu este depășit în cazul aspirării umede. Lichidele aspirate pot fi golite cu uşurinţă printr-un furtun de evacuare rezistent la ulei. Accesoriile pot fi atașate rapid și ușor la aspirator, folosind sistemul practic de prindere cu colier. Acest aparat dispune de un compartiment pentru depozitarea la bord a a furtunurilor şi accesoriilor, precum şi de o zonă mare, practică, de depozitare (de exemplu, pentru scule). NT 65/2 Ap Me are două roți fixe mari și două roți pivotante pentru mobilitate.

Caracteristici si beneficii
Aspirator umed-uscat profesional NT 65/2 Ap Me: Zona de depozitare integrata
Zona de depozitare integrata
Prin zona mare de depozitare integrata pe capul carcasei sunt bine adapostite si tot timpul la indemna sculele si accesoriile.
Aspirator umed-uscat profesional NT 65/2 Ap Me: Curățarea semiautomată a filtrelor Ap
Curățarea semiautomată a filtrelor Ap
Curatare semi-automata a filtrului asigura permanent putere mare de aspirare
Aspirator umed-uscat profesional NT 65/2 Ap Me: Depozitare practică a accesoriilor
Depozitare practică a accesoriilor
Toate accesoriile pot fi depozitate in mod convenabil pe masina si, prin urmare, sunt intotdeauna la indemana. Fixare simpla a furtunului si cotului pentru transport si depozitare facile.
Depozitare integrata a cablului
  • Fixarea simplă a cablului de alimentare pe cârligul pentru cablu previne pericolul de împiedicare în timpul transportului.
Mâner ergonomic

Specificații tehnice

Date tehnice

Numărul fazelor de curent (Ph) 1
Tensiune (V) 220 - 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Debit aer (l/s) 2 x 74
Vacuum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Capacitate container (l) 65
Material container Oțel inoxidabil
Puterea motorului (W) max. 2760
Diametru nominal standard ( ) ID 40
Lungimea cablului (m) 10
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 73
Culoarea argintiu
Greutate fără accesorii (kg) 22
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 660 x 460 x 890

Scope of supply

  • Lungime furtun de aspirare: 4 m
  • Cot: Plastic
  • Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
  • Lungime tuburi de aspirare: 550 mm
  • Material tuburi de aspirare: Oțel inoxidabil
  • Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
  • Material sac de filtrare: Hârtie
  • Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscată: 360 mm
  • Duza pentru spații înguste
  • Filtru de tip evantai: Material din fibră de celuloză
  • Mâner de împingere

Echipament

  • Închidere automată la capacitate maximă de umplere
  • Curațare filtru: Curățarea semiautomată a filtrelor Ap
  • Bară de protecție
  • Clasa de protecție: II
  • Rotile cu frână
Aspirator umed-uscat profesional NT 65/2 Ap Me

Video

Accesorii
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