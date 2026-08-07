NT 65/2 Ap Me este un aspirator umed și uscat de înaltă performanță, cu sistem ApClean pentru o putere constant ridicată de aspirare ridicată și utilizare neîntreruptă. Caracteristicile includ un container robust din oțel inoxidabil de 65 litri pentru cantități mari de murdărie. Acest aspirator are o carcasă compactă a turbinei, cu capac integrat pentru filtru, pentru îndepărtarea ușoară a filtrului cutat plat de mari dimensiuni. Sistemul eficient semi-automat de curățare a filtrului ApClean asigură o putere constant ridicată de aspirare, o utilizare fără întreruperi și o durată lungă de viață a filtrului. NT 65/2 Ap Me dispune, de asemenea, de monitorizarea electronică a nivelului de umplere. Acest lucru garantează faptul că volumul maxim admisibil de umplere nu este depășit în cazul aspirării umede. Lichidele aspirate pot fi golite cu uşurinţă printr-un furtun de evacuare rezistent la ulei. Accesoriile pot fi atașate rapid și ușor la aspirator, folosind sistemul practic de prindere cu colier. Acest aparat dispune de un compartiment pentru depozitarea la bord a a furtunurilor şi accesoriilor, precum şi de o zonă mare, practică, de depozitare (de exemplu, pentru scule). NT 65/2 Ap Me are două roți fixe mari și două roți pivotante pentru mobilitate.