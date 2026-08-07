NT 65/2 Ap Tc Agri — это мощный пылесос для сухой и влажной уборки с системой ApClean, которая обеспечивает постоянную высокую мощность всасывания и длительные рабочие интервалы. Пылесос имеет компактный корпус турбины со встроенной крышкой фильтра для легкого снятия большого плоского складчатого фильтра. Эффективно очищается с помощью полуавтоматической системы очистки фильтра ApClean. Это обеспечивает постоянную высокую мощность всасывания, более длительные рабочие интервалы и долгий срок службы фильтра. Модель NT 65/2 Ap Tc Agri оснащена электронным датчиком уровня заполнения для влажной уборки. Это предотвращает превышение максимально допустимого уровня заполнения. Беспроблемная утилизация всасываемых жидкостей становится возможной благодаря прикрепленному маслостойкому сливному шлангу. Аксессуары можно быстро и легко подключить к пылесосу с помощью системы зажимов. Устройство оснащено устройством для хранения шланга, держателем аксессуаров и большим лотком, например, для инструментов. Необходимая мобильность NT 65/2 Ap Tc Agri обеспечивается двумя большими неподвижными колесами и двумя направляющими роликами.