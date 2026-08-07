Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 65/2 Ap Tc Agri

NT 65/2 Ap Tc Agri — это мощный двухмоторный пылесос для сухой и влажной уборки для профессионального применения. Мощность всасывания остается почти постоянной благодаря эффективной очистке плоского складчатого фильтра потоками воздуха.

NT 65/2 Ap Tc Agri — это мощный пылесос для сухой и влажной уборки с системой ApClean, которая обеспечивает постоянную высокую мощность всасывания и длительные рабочие интервалы. Пылесос имеет компактный корпус турбины со встроенной крышкой фильтра для легкого снятия большого плоского складчатого фильтра. Эффективно очищается с помощью полуавтоматической системы очистки фильтра ApClean. Это обеспечивает постоянную высокую мощность всасывания, более длительные рабочие интервалы и долгий срок службы фильтра. Модель NT 65/2 Ap Tc Agri оснащена электронным датчиком уровня заполнения для влажной уборки. Это предотвращает превышение максимально допустимого уровня заполнения. Беспроблемная утилизация всасываемых жидкостей становится возможной благодаря прикрепленному маслостойкому сливному шлангу. Аксессуары можно быстро и легко подключить к пылесосу с помощью системы зажимов. Устройство оснащено устройством для хранения шланга, держателем аксессуаров и большим лотком, например, для инструментов. Необходимая мобильность NT 65/2 Ap Tc Agri обеспечивается двумя большими неподвижными колесами и двумя направляющими роликами.

Особенности и преимущества
Панель для укладки мелких предметов
  • Большая панель на корпусе позволяет укладывать инструменты и принадлежности, чтобы всегда иметь их под рукой
Маслостойкий сливной шланг
  • Удобно расположенный сливной шланг обеспечивает легкий слив собранной жидкости
Полуавтоматическая очистка фильтра Ap
  • Полуавтоматическая система очистки фильтра обеспечивает постоянно высокую мощность всасывания
Фиксаторы для шланга и колена
  • Закрепление всасывающего шланга и колена упрощает хранение и транспортировку аппарата
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 1
Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Расход воздуха (л/с) 2 x 74
Разрежение (мбар/кПа) 254 / 25,4
Объем мусоросборника (л) 65
Материал контейнера для мусора Пластик
Потребляемая мощность (Вт) макс. 2760
Стандартная номинальная ширина ( ) 40
Длина кабеля (м) 10
Цвет антрацит
Вес (без аксессуаров) (кг) 25
Вес (с упаковкой) (кг) 35,4
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 682 x 574 x 860

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 4 м
  • Колено: Пластик
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 550 мм
  • Материал всасывающих трубок.: з нержавеющей стали
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: Бумажный
  • Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
  • Щелевая насадка
  • Сливной шланг (маслостойкий)
  • Плоский складчатый фильтр: Материал из целлюлозного волокна
  • Поворотное шасси.
  • Рукоятка для перемещения

Оснащение

  • Функция автоматического выключения при максимальном уровне заполнения мусоросборника.
  • Система очистки фильтра: Полуавтоматическая очистка фильтра Ap
  • Ударопрочный бампер по периметру
  • Степень защиты: II
  • Фиксирующий механизм для поворотного ролика
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 65/2 Ap Tc Agri
Принадлежности
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