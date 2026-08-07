Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 65/2 Ap Tc Agri
NT 65/2 Ap Tc Agri — это мощный двухмоторный пылесос для сухой и влажной уборки для профессионального применения. Мощность всасывания остается почти постоянной благодаря эффективной очистке плоского складчатого фильтра потоками воздуха.
NT 65/2 Ap Tc Agri — это мощный пылесос для сухой и влажной уборки с системой ApClean, которая обеспечивает постоянную высокую мощность всасывания и длительные рабочие интервалы. Пылесос имеет компактный корпус турбины со встроенной крышкой фильтра для легкого снятия большого плоского складчатого фильтра. Эффективно очищается с помощью полуавтоматической системы очистки фильтра ApClean. Это обеспечивает постоянную высокую мощность всасывания, более длительные рабочие интервалы и долгий срок службы фильтра. Модель NT 65/2 Ap Tc Agri оснащена электронным датчиком уровня заполнения для влажной уборки. Это предотвращает превышение максимально допустимого уровня заполнения. Беспроблемная утилизация всасываемых жидкостей становится возможной благодаря прикрепленному маслостойкому сливному шлангу. Аксессуары можно быстро и легко подключить к пылесосу с помощью системы зажимов. Устройство оснащено устройством для хранения шланга, держателем аксессуаров и большим лотком, например, для инструментов. Необходимая мобильность NT 65/2 Ap Tc Agri обеспечивается двумя большими неподвижными колесами и двумя направляющими роликами.
Особенности и преимущества
Панель для укладки мелких предметов
- Большая панель на корпусе позволяет укладывать инструменты и принадлежности, чтобы всегда иметь их под рукой
Маслостойкий сливной шланг
- Удобно расположенный сливной шланг обеспечивает легкий слив собранной жидкости
Полуавтоматическая очистка фильтра Ap
- Полуавтоматическая система очистки фильтра обеспечивает постоянно высокую мощность всасывания
Фиксаторы для шланга и колена
- Закрепление всасывающего шланга и колена упрощает хранение и транспортировку аппарата
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Расход воздуха (л/с)
|2 x 74
|Разрежение (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Объем мусоросборника (л)
|65
|Материал контейнера для мусора
|Пластик
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 2760
|Стандартная номинальная ширина ( )
|40
|Длина кабеля (м)
|10
|Цвет
|антрацит
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|25
|Вес (с упаковкой) (кг)
|35,4
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|682 x 574 x 860
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 4 м
- Колено: Пластик
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 550 мм
- Материал всасывающих трубок.: з нержавеющей стали
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: Бумажный
- Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
- Щелевая насадка
- Сливной шланг (маслостойкий)
- Плоский складчатый фильтр: Материал из целлюлозного волокна
- Поворотное шасси.
- Рукоятка для перемещения
Оснащение
- Функция автоматического выключения при максимальном уровне заполнения мусоросборника.
- Система очистки фильтра: Полуавтоматическая очистка фильтра Ap
- Ударопрочный бампер по периметру
- Степень защиты: II
- Фиксирующий механизм для поворотного ролика