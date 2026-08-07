Aspirator umed-uscat profesional NT 65/2 Ap Tc Agri
NT 65/2 Ap Tc Agri este un aspirator umed și uscat puternic, cu 2 motoare, pentru aplicații profesionale. Puterea de aspirare rămâne aproape constantă datorită curățării eficiente a filtrului pliat plat cu jet de aer.
NT 65/2 Ap Tc Agri este un aspirator puternic umed și uscat cu sistemul ApClean, care asigură o putere de aspirație ridicată constantă și intervale lungi de lucru. Aspiratorul dispune de o carcasă compactă a turbinei cu capac de filtru integrat pentru a îndepărta cu ușurință filtrul pliat plat mare. Se curata eficient cu ajutorul sistemului semiautomatic de curatare a filtrului ApClean. Acest lucru asigură o putere de aspirație ridicată constantă, intervale de lucru mai lungi și o durată lungă de viață a filtrului. NT 65/2 Ap Tc Agri dispune de detectare electronică a nivelului de umplere pentru aspirarea umedă. Împiedică depășirea nivelului maxim de umplere permis. Eliminarea fără probleme a fluidelor aspirate este posibilă prin furtunul de scurgere atașat rezistent la ulei. Accesoriile pot fi conectate rapid și ușor la aspirator folosind sistemul de cleme. Unitatea dispune de un dispozitiv de depozitare a furtunului, un suport pentru accesorii și o tavă mare, de ex. pentru unelte. Mobilitatea necesară a NT 65/2 Ap Tc Agri este asigurată de două roți mari fixe și două role de ghidare.
Caracteristici si beneficii
Zona de depozitare integrata
- Prin zona mare de depozitare integrata pe capul carcasei sunt bine adapostite si tot timpul la indemna sculele si accesoriile.
Furtun de evacuare integrat (rezistent la ulei)
- Prin furtunul pentru evacuare usor accesibil, lichidele aspirate pot fi evacuate fara probleme
Curățarea semiautomată a filtrelor Ap
- Curatare semi-automata a filtrului asigura permanent putere mare de aspirare
Suport pentru furtun si cotul de furtun
- Fixare simpla a furtunului si cotului pentru transport si depozitare facile.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 - 240
|Frecvență (Hz)
|50 - 60
|Debit aer (l/s)
|2 x 74
|Vacuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Capacitate container (l)
|65
|Material container
|Plastic
|Puterea motorului (W)
|max. 2760
|Diametru nominal standard ( )
|40
|Lungimea cablului (m)
|10
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|25
|Greutate cu ambalaj (kg)
|35,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|682 x 574 x 860
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 4 m
- Cot: Plastic
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 550 mm
- Material tuburi de aspirare: Oțel inoxidabil
- Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
- Material sac de filtrare: Hârtie
- Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscată: 360 mm
- Duza pentru spații înguste
- Furtun de evacuare (rezistent la ulei)
- Filtru de tip evantai: Material din fibră de celuloză
- Șasiu basculant
- Mâner de împingere
Echipament
- Închidere automată la capacitate maximă de umplere
- Curațare filtru: Curățarea semiautomată a filtrelor Ap
- Bară de protecție
- Clasa de protecție: II
- Rotile cu frână