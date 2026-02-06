Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 80/1 B1 M S ßëÛÕáÞá ÒÛ/áãå.ãÑ
Безопасный пылесос NT 80/1 B1 MS позволяют избежать риска возможного взрыва пыли, вызванного дымным или черным порохом.Горючие пыли и вредная пыль класса М должны быть отсосаны немедленно из-за риска образования налета.Для отсасывания такой пыли необходимо применять пылесос, имеющий систему безопасности B1, такой как NT 80/1 B1 MS (Европейское согласование 94/9 EC (ATTEX)).
NT 80/1 B1 MS (IP 54 взрывобезопасный) – это мощный одномоторный пылесос для сухой и влажной уборки с воздушным поглощающим патронным фильтром для турбины, а также патронным фильтром и бумажным фильтром-мешком для предварительной фильтрации (оба фильтра утверждены для пыли класса М). Он используется для всасывания умеренно вредной пыли с MAK > 0,1 мг/м³. Это устройство имеет компактный корпус вентилятора, оснащенный непрерывной антистатической системой, контейнер из нержавеющей стали и полный комплект аксессуаров. Если достигнут максимальный объем жидкости при всасывании жидкости, система двойного поплавка остановит поток воздуха, чтобы предотвратить переполнение. Если фильтр или всасывающий агрегат типа всасывающего шланга, трубы, насадки для пола – забились или скорость потока воздуха меньше 20 м/с – загорается сигнальная лампа. В задней части устройства размещается держатель для насадки для пола. Два больших задних колеса и два комплекта роликов (электроприводных) – один из которых оснащен тормозом – придают NT 80/1 B1 M высокую мобильность.
Особенности и преимущества
Безопасность превыше всего
- NT 80/1 B1 MS автоматически контролирует уровень воды и может работать только при условии достаточного уровня воды
Зона 22 + класс пыли М
- Для взрывоопасной пыли, пыли класса М в зоне 22
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Расход воздуха (л/с)
|56
|Разрежение (мбар/кПа)
|235 / 23,5
|Объем мусоросборника (л)
|80
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 1380
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 40
|Длина кабеля (м)
|10
|Материал кабеля
|Резина
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|70
|Цвет
|серебряный
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|32,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|43,856
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|660 x 520 x 1078
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 4 м
- Тип всасывающего шланга: электропроводный
- Количество всасывающих трубок.: 1 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 1000 мм
- Материал всасывающих трубок.: Сталь, хромированная
- Колено: Металл
- Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 450 мм
- Щелевая насадка
- Патронный (картриджный) фильтр: Бумажный
- Мусоросборник из нержавеющей стали
- Рукоятка для перемещения
Оснащение
- Антистатическая система
- Ударопрочный бампер по периметру
- Степень защиты: л
- Фиксирующий механизм для поворотного ролика
- Класс пыли: M
- Материал контейнера для мусора: з нержавеющей стали