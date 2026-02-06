NT 80/1 B1 MS (IP 54 взрывобезопасный) – это мощный одномоторный пылесос для сухой и влажной уборки с воздушным поглощающим патронным фильтром для турбины, а также патронным фильтром и бумажным фильтром-мешком для предварительной фильтрации (оба фильтра утверждены для пыли класса М). Он используется для всасывания умеренно вредной пыли с MAK > 0,1 мг/м³. Это устройство имеет компактный корпус вентилятора, оснащенный непрерывной антистатической системой, контейнер из нержавеющей стали и полный комплект аксессуаров. Если достигнут максимальный объем жидкости при всасывании жидкости, система двойного поплавка остановит поток воздуха, чтобы предотвратить переполнение. Если фильтр или всасывающий агрегат типа всасывающего шланга, трубы, насадки для пола – забились или скорость потока воздуха меньше 20 м/с – загорается сигнальная лампа. В задней части устройства размещается держатель для насадки для пола. Два больших задних колеса и два комплекта роликов (электроприводных) – один из которых оснащен тормозом – придают NT 80/1 B1 M высокую мобильность.