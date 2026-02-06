NT 80/1 B1 MS (admis pentru clasa IP 54) este un aspirator uscat-umed puternic, cu un motor, cu un filtru tip cartus pentru turbina si un filtru tip cartus si sac de filtru de hartie pentru pre-filtrare (ambele filtre sunt admise pentru clasa de praf M). Este folosit pentru aspirarea pulberilor cu risc mediu cu MAK > 0,1 mg/m³. Aceasta unitate este prevazuta cu o carcasa compacta a ventilatorului, echipata cu sistem antistatic continuu, un recipient din otel inoxidabil si cu toate accesoriile. Daca in timpul aspirarii umede se atinge capacitatea maxima de lichid, un sistem cu flotatie dubla va opri fluxul de aer pentru a preveni preaplinul. Cand filtrul sau unitatea de aspirare - furtunul de aspirare, tuburile, duza de podea - se infunda sau debitul de aer este mai mic de 20 m/s se aprinde un bec de semnal. Pe partea posterioara a unitatii, este integrat un suport al duzei de podea. Doua roti posterioare mari si doua rotile (actionate electric) - una cu frana - ofera aspiratorului NT 80/1 B1 MS o mobilitate extinsa.