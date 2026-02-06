Aspirator umed-uscat profesional NT 80/1 B1 M S

Aspiratorul de siguranta NT 80/1 B1 MS este protejat impotriva exploziilor de praf cauzate de praful de pusca sau pulberea neagra.In plus, pulberile inflamabile si pulberile periculoase din categoria M trebuie aspirate imediat, deoarece acumularea acestora in depozite este periculoasa. Pentru aspirarea acestor pulberi, sunt necesare aspiratoare protejate impotriva exploziilor B1 precum NT 80/1 B1 MS (aprobare europeana conform 94/9 CE (ATTEX)).

NT 80/1 B1 MS (admis pentru clasa IP 54) este un aspirator uscat-umed puternic, cu un motor, cu un filtru tip cartus pentru turbina si un filtru tip cartus si sac de filtru de hartie pentru pre-filtrare (ambele filtre sunt admise pentru clasa de praf M). Este folosit pentru aspirarea pulberilor cu risc mediu cu MAK > 0,1 mg/m³. Aceasta unitate este prevazuta cu o carcasa compacta a ventilatorului, echipata cu sistem antistatic continuu, un recipient din otel inoxidabil si cu toate accesoriile. Daca in timpul aspirarii umede se atinge capacitatea maxima de lichid, un sistem cu flotatie dubla va opri fluxul de aer pentru a preveni preaplinul. Cand filtrul sau unitatea de aspirare - furtunul de aspirare, tuburile, duza de podea - se infunda sau debitul de aer este mai mic de 20 m/s se aprinde un bec de semnal. Pe partea posterioara a unitatii, este integrat un suport al duzei de podea. Doua roti posterioare mari si doua rotile (actionate electric) - una cu frana - ofera aspiratorului NT 80/1 B1 MS o mobilitate extinsa.

Caracteristici si beneficii
Fara pericol
  • Aparatul NT 80/1 B1 MS are suplimentar un control automat al nivelului apei. Poate fi actionat doar cu suficienta apa.
Zóna 22 + třída prachu M
  • Pro hořlavé druhy prachu třídy výbušnosti v zóně 22 a zdraví škodlivé druhy prachu třídy M.

Specificații tehnice

Date tehnice

Tensiune (V) 220 / 240
Frecvență (Hz) 50 / 60
Debit aer (l/s) 56
Vacuum (mbar/kPa) 235 / 23,5
Capacitate container (l) 80
Puterea motorului (W) max. 1380
Diametru nominal standard ( ) ID 40
Lungimea cablului (m) 10
Materialul cablului Cauciuc
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 70
Culoarea argintiu
Greutate fără accesorii (kg) 32,5
Greutate cu ambalaj (kg) 43,9
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 660 x 520 x 1078

Scope of supply

  • Lungime furtun de aspirare: 4 m
  • Tip furtun de aspirare: conductiv electric.
  • Cantitate tuburi de aspirare: 1 Bucată
  • Lungime tuburi de aspirare: 1000 mm
  • Material tuburi de aspirare: Oțel, cromat
  • Cot: Metal
  • Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscată: 450 mm
  • Duza pentru spații înguste
  • Filtru tip cartuș: Hârtie
  • Recipient din inox
  • Mâner de împingere

Echipament

  • Sistem anti-static
  • Bară de protecție
  • Clasa de protecție: I
  • Rotile cu frână
  • Clasa praf: M
  • Material container: Oțel inoxidabil
