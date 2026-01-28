Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 27/1

NT 27/1 - высокопроизводительный пылесос влажной и сухой уборки профессионального назначения. Очень компактный, с широким набором полезных принадлежностей в серийной комплектации.

NT 27/1 представляет собой компактный, маневренный и очень удобный пылесос сухой и влажной уборки для профессинального применения. Его мощный вентилятор обеспечивает огромную мощность всасывания. Аппарат оснащен карбидным фильтром. Механическая поплавковая система отключает всасывание, как только контейнер заполнится, чтобы предотвратить переполнение. Быстрая и простая смена насадок. Пять роликов гарантируют отличную маневренность и устойчивость. Весь корпус выполнен из ударопрочной пластмассы. NT 27/1 оснащен пластмассовым мусоросборником, патронным фильтром и фильтром для влажной уборки. Специальные держатели для принадлежностей и кабеля позволяют компактно расположить пылесос в месте хранения.

Особенности и преимущества
Влагостойкий патронный фильтр PES
Влагостойкий патронный фильтр PES
Легкое переключение между режимами влажной и сухой уборки. Фильтр-картридж PES не требует сушки перед использованием. Экологичность: фильтр-картридж PES можно мыть.
Прочные металлические защелки
Прочные металлические защелки
Чрезвычайно прочные и надежные металлические защелки
Крепкий бампер
Крепкий бампер
Всесторонняя защита от ударов защищает от повреждений не только саму машину, но и стены, машины и предметы мебели.
Интегрированный органайзер для аксессуаров.
  • Интегрированный отсек для хранения аксессуаров
Поплавковый регулятор уровня
  • Мощность всасывания остается на неизменно высоком уровне.
  • Поплавковая система прерывает всасывающий поток после достижения максимальной производительности.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Расход воздуха (л/с) 72
Разрежение (мбар/кПа) 249 / 24,9
Объем мусоросборника (л) 27
Материал контейнера для мусора Пластик
Потребляемая мощность (Вт) макс. 1380
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 7,5
Уровень звукового давления (дБ(А)) 71
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 7,1
Вес (с упаковкой) (кг) 8,56
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 420 x 420 x 525

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 2.5 м
  • Колено: Пластик
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 550 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Сталь, хромированная
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: Бумажный
  • Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 300 мм
  • Щелевая насадка
  • Патронный (картриджный) фильтр: из полиэфирного шелка PES

Оснащение

  • Ударопрочный бампер по периметру
  • Степень защиты: II
  • Фиксирующий механизм для поворотного ролика
Области применения
  • Подходит для влажной и сухой уборки пылесосом.
