Aparatul NT 27/1 este un aspirator umed/uscat puternic, pentru utilizare profesionala. Este extrem de compact si este echipat standard cu numeroase accesorii utile.

NT 27/1 este un aspirator uscat/umed compact, usor de manevrat si simplu de folosit pentru sarcini generale de curatare comerciale. Ventilatorul sau puternic asigura o forta de aspirare uriasa. Aparatul este echipat cu un filtru cartus. Un sistem mecanic de flotatie intrerupe aspirarea de indata ce recipientul se umple la nivelul maxim pentru a preveni preaplinul. Sistemul practic cu clema asigura schimbarea rapida si simpla a accesoriilor. Cinci rotile care aluneca lin garanteaza o excelenta manipulare si stabilitate. La partea superioara a carcasei ventilatorului se afla o suprafata practica tip tava pentru reziduuri. Intreaga carcasa este fabricata din material plastic rezistent la impact. NT 27/1 mai este prevazut si cu suporturi de accesorii si un carlig pentru depozitarea ordonata a cablului de curent. Manerul ergonomic pentru transport face ca aparatul sa fie usor si confortabil de transportat. Este echipat cu toate accesoriile. NT 27/1 are o bara de protectie de jur-imprejur, pentru a proteja aparatul cat si mobila si peretii de daune.

Caracteristici si beneficii
Depozitarea integrată a accesoriilor
Inchidere mecanica plutitoare

Specificații tehnice

Date tehnice

Tensiune (V) 220 / 240
Frecvență (Hz) 50 / 60
Debit aer (l/s) 72
Vacuum (mbar/kPa) 249 / 24,9
Capacitate container (l) 27
Material container Plastic
Puterea motorului (W) max. 1380
Diametru nominal standard ( ) ID 35
Lungimea cablului (m) 7,5
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 71
Culoarea antracit
Greutate fără accesorii (kg) 7,1
Greutate cu ambalaj (kg) 8,6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 420 x 420 x 525

Scope of supply

  • Lungime furtun de aspirare: 2.5 m
  • Cot: Plastic
  • Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
  • Lungime tuburi de aspirare: 550 mm
  • Material tuburi de aspirare: Oțel, cromat
  • Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
  • Material sac de filtrare: Hârtie
  • Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscată: 300 mm
  • Duza pentru spații înguste
  • Filtru tip cartuș: PES

Echipament

  • Bară de protecție
  • Clasa de protecție: II
  • Rotile cu frână
Domenii de intrebuintare
  • Potrivit pentru aspirarea umedă și uscată
