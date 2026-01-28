Aspirator umed-uscat profesional NT 27/1
Aparatul NT 27/1 este un aspirator umed/uscat puternic, pentru utilizare profesionala. Este extrem de compact si este echipat standard cu numeroase accesorii utile.
NT 27/1 este un aspirator uscat/umed compact, usor de manevrat si simplu de folosit pentru sarcini generale de curatare comerciale. Ventilatorul sau puternic asigura o forta de aspirare uriasa. Aparatul este echipat cu un filtru cartus. Un sistem mecanic de flotatie intrerupe aspirarea de indata ce recipientul se umple la nivelul maxim pentru a preveni preaplinul. Sistemul practic cu clema asigura schimbarea rapida si simpla a accesoriilor. Cinci rotile care aluneca lin garanteaza o excelenta manipulare si stabilitate. La partea superioara a carcasei ventilatorului se afla o suprafata practica tip tava pentru reziduuri. Intreaga carcasa este fabricata din material plastic rezistent la impact. NT 27/1 mai este prevazut si cu suporturi de accesorii si un carlig pentru depozitarea ordonata a cablului de curent. Manerul ergonomic pentru transport face ca aparatul sa fie usor si confortabil de transportat. Este echipat cu toate accesoriile. NT 27/1 are o bara de protectie de jur-imprejur, pentru a proteja aparatul cat si mobila si peretii de daune.
Caracteristici si beneficii
Filtru tip cartuș din PES, rezistent la umezeală
Eclisa de inchis stabila din metal
Bara de protectie robusta
Depozitarea integrată a accesoriilor
Inchidere mecanica plutitoare
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Debit aer (l/s)
|72
|Vacuum (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Capacitate container (l)
|27
|Material container
|Plastic
|Puterea motorului (W)
|max. 1380
|Diametru nominal standard ( )
|ID 35
|Lungimea cablului (m)
|7,5
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|71
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|7,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|8,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|420 x 420 x 525
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 2.5 m
- Cot: Plastic
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 550 mm
- Material tuburi de aspirare: Oțel, cromat
- Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
- Material sac de filtrare: Hârtie
- Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscată: 300 mm
- Duza pentru spații înguste
- Filtru tip cartuș: PES
Echipament
- Bară de protecție
- Clasa de protecție: II
- Rotile cu frână
Video
Domenii de intrebuintare
- Potrivit pentru aspirarea umedă și uscată