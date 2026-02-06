Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 27/1 ME
NT 27/1 Me является мощным пылесосом влажной и сухой уборки профессионального назначения. Это компактный аппарат для уборки небольших площадей. Поставляется с контейнером из нержавеющей стали и набором полезных аксессуаров.
NT 27/1 представляет собой компактный, маневренный и очень удобный пылесос сухой и влажной уборки профессинального назначения. Его мощный вентилятор обеспечивает огромную мощность всасывания. Аппарат оснащен карбидным фильтром. Механическая поплавковая система отключает всасывание, как только контейнер заполнится, чтобы предотвратить переполнение. Быстрая и простая смена насадок. Пять роликов гарантируют отличную маневренность и устойчивость. Весь корпус выполнен из ударопрочной пластмассы. NT 27/1 ME оснащен мусоросборником из нержавеющей стали, патронным фильтром и фильтром для влажной уборки. Специальные держатели для принадлежностей и кабела позволяют компактно расположить пылесос в месте хранения.
Особенности и преимущества
Интегрированный органайзер для аксессуаров.Практичная хранение аксессуаров на задней панели. Всасывающие трубки и принадлежности можно надёжно и удобно переносить вместе с аппаратом и они всегда остаются под рукой
Влагостойкий патронный фильтр PESЛегкое переключение между режимами влажной и сухой уборки. Фильтр-картридж PES не требует сушки перед использованием. Экологичность: фильтр-картридж PES можно мыть.
Прочные металлические защелкиЧрезвычайно прочные и надежные металлические защелки
Крепкий бампер
- Отбойник защищает аппарат и окружающие предметы от повреждений.
Поплавковый регулятор уровня
- Мощность всасывания остается на неизменно высоком уровне.
- Поплавковая система прерывает всасывающий поток после достижения максимальной производительности.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Расход воздуха (л/с)
|72
|Разрежение (мбар/кПа)
|249 / 24,9
|Объем мусоросборника (л)
|27
|Материал контейнера для мусора
|з нержавеющей стали
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 1380
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|7,5
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|71
|Цвет
|серебряный
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|7,8
|Вес (с упаковкой) (кг)
|11,7
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|420 x 420 x 540
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 2.5 м
- Колено: Пластик
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 550 мм
- Материал всасывающих трубок.: Сталь, хромированная
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: Бумажный
- Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 300 мм
- Щелевая насадка
- Патронный (картриджный) фильтр: из полиэфирного шелка PES
Оснащение
- Ударопрочный бампер по периметру
- Степень защиты: II
- Фиксирующий механизм для поворотного ролика
Видео
Области применения
- Подходит для влажной и сухой уборки пылесосом.