NT 27/1 представляет собой компактный, маневренный и очень удобный пылесос сухой и влажной уборки профессинального назначения. Его мощный вентилятор обеспечивает огромную мощность всасывания. Аппарат оснащен карбидным фильтром. Механическая поплавковая система отключает всасывание, как только контейнер заполнится, чтобы предотвратить переполнение. Быстрая и простая смена насадок. Пять роликов гарантируют отличную маневренность и устойчивость. Весь корпус выполнен из ударопрочной пластмассы. NT 27/1 ME оснащен мусоросборником из нержавеющей стали, патронным фильтром и фильтром для влажной уборки. Специальные держатели для принадлежностей и кабела позволяют компактно расположить пылесос в месте хранения.