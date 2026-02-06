Aspirator umed-uscat profesional NT 27/1 Me
Aparatul NT 27/1 Me este un aspirator umed/uscat puternic, pentru utilizare profesionala. Este extrem de compact si este echipat standard cu numeroase accesorii utile si un container de otel inoxidabil
NT 27/1 Me este un aspirator uscat/umed compact, usor de manevrat si simplu de utilizat pentru utilizari comerciale universale. Ventilatorul sau puternic asigura o forta de aspirare uriasa. Aparatul este echipat cu un filtru cu cartus. Un sistem mecanic de flotatie intrerupe aspirarea de indata ce recipientul se umple la nivelul de capacitate maxim pentru a preveni preaplinul. Sistemul practic cu clema asigura schimbarea rapida si simpla a accesoriilor. CInci rotile rotative care aluneca lin garanteaza o excelenta manipulare si stabilitate. La partea superioara a carcasei ventilatorului se afla o suprafata practica tip tava pentru resturi. intreaga carcasa este fabricata din material plastic rezistent la impact. NT 27/1 Me mai este prevazut si cu suporturi de accesorii si un carlig pentru depozitarea ordonata a cablului de curent. Manerul ergonomic pentru transport face ca aparatul sa fie usor si confortabil de transportat. Este echipat cu toate accesoriile. NT 27/1 Me are o bara de protectie care protejeaza masina dar si peretii, echipamentele si mobilierul de daune. Recipientul din otel inoxidabil rezistent la coroziune al acestui aspirator industrial este rezistent la acizi si baze avand astfel o durata de viata indelungata.
Caracteristici si beneficii
Depozitarea integrată a accesoriilorDepozitarea practică a accesoriului în spate. Țevile de aspirație și accesoriile sunt transportate în siguranță și convenabil pe mașină, ceea ce înseamnă că sunt întotdeauna la îndemână.
Filtru tip cartuș din PES, rezistent la umezealăComutare ușoară între funcționarea aspiratorului umed și uscat. Cartușul de filtru PES nu trebuie să fie uscat înainte de utilizare. Durabilitate: filtrul cu cartuș PES este lavabil.
Eclisa de inchis stabila din metalinchiderile din metal extrem de robuste inchid acum si mai fiabil
Bara de protectie robusta
- Bara de protecție oferă protecție de jur împrejur, atât pentru aspirator, cât și pentru echipamente.
Inchidere mecanica plutitoare
- Puterea de aspirare rămâne la un nivel constant ridicat.
- Inchidere mecanica plutitoare intrerupe aportul de aer in cazul atingerii nivelului maxim de umplere permis
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Debit aer (l/s)
|72
|Vacuum (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Capacitate container (l)
|27
|Material container
|Oțel inoxidabil
|Puterea motorului (W)
|max. 1380
|Diametru nominal standard ( )
|ID 35
|Lungimea cablului (m)
|7,5
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|71
|Culoarea
|argintiu
|Greutate fără accesorii (kg)
|7,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|11,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|420 x 420 x 540
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 2.5 m
- Cot: Plastic
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 550 mm
- Material tuburi de aspirare: Oțel, cromat
- Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
- Material sac de filtrare: Hârtie
- Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscată: 300 mm
- Duza pentru spații înguste
- Filtru tip cartuș: PES
Echipament
- Bară de protecție
- Clasa de protecție: II
- Rotile cu frână
Video
Domenii de intrebuintare
- Potrivit pentru aspirarea umedă și uscată