Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 30/1 Me Classic

Мощный и простой пылесос для влажной/сухой уборки NT 30/1 Me Classic. Компактный и прочный, не требует больших затрат на обслуживание.

Мощный и простой пылесос для влажной/сухой уборки. В соответствии с требованиями основных целевых групп: обслуживания автомобилей и строительство, акцент сделан на компактной и прочной конструкции и небольших затратах на обслуживание благодаря концепции Easy Service, быстрой замене турбины. Оснащен патронным фильтром, а установка многоразового корзинного фильтра из моющегося флиса (опция) позволяет пылесосить без фильтр-мешка – это позволяет сэкономить на расходных материалах.

Особенности и преимущества
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 30/1 Me Classic: Компактный, надежный и мобильный
Компактный, надежный и мобильный
Отличная устойчивость, маневренность и транспортировка благодаря эргономичной форме и четырем поворотным колесам. Отбойник защищает аппарат и окружающие предметы от повреждений.
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 30/1 Me Classic: Отличная мощность всасывания
Отличная мощность всасывания
Пылесосы модельного ряда NT Classic оснащены мощной (1500 Вт) всасывающей турбиной, обеспечивающей уверенный сбор любого мусора. Для отличного результата чистки
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 30/1 Me Classic: Сервис и комфорт
Сервис и комфорт
Сенсационно быстро: система Easy Service позволяет снять турбину всего за 44 секунды. Быстрая замена турбины экономит время и деньги.
Эффективность при малых размерах
  • NT Classic одно-турбинный аппарат, укомплектованный испытанным картриджным фильтром Керхер.
  • Патронный фильтр позволяет использовать пылесос без фильтр-мешков.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Расход воздуха (л/с) 59
Разрежение (мбар/кПа) 227 / 22,7
Объем мусоросборника (л) 30
Материал контейнера для мусора з нержавеющей стали
Потребляемая мощность (Вт) макс. 1500
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 6,5
Уровень звукового давления (дБ(А)) 78
Цвет серебряный
Масса (без принадлежностей) (кг) 8
Вес (с упаковкой) (кг) 10,93
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 375 x 360 x 645

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 2.5 м
  • Тип всасывающего шланга: с коленом
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 505 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Сталь
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: Флис
  • Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
  • Щелевая насадка
  • Патронный (картриджный) фильтр: из полиэфирного шелка PES
  • Мусоросборник из нержавеющей стали

Видео

Области применения
  • Для сбора жидкости, крупной грязи и пыли на любых твердых поверхностях, а также для чистки салона автомобиля
Принадлежности
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова