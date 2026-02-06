Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 30/1 Me Classic
Мощный и простой пылесос для влажной/сухой уборки. В соответствии с требованиями основных целевых групп: обслуживания автомобилей и строительство, акцент сделан на компактной и прочной конструкции и небольших затратах на обслуживание благодаря концепции Easy Service, быстрой замене турбины. Оснащен патронным фильтром, а установка многоразового корзинного фильтра из моющегося флиса (опция) позволяет пылесосить без фильтр-мешка – это позволяет сэкономить на расходных материалах.
Особенности и преимущества
Компактный, надежный и мобильныйОтличная устойчивость, маневренность и транспортировка благодаря эргономичной форме и четырем поворотным колесам. Отбойник защищает аппарат и окружающие предметы от повреждений.
Отличная мощность всасыванияПылесосы модельного ряда NT Classic оснащены мощной (1500 Вт) всасывающей турбиной, обеспечивающей уверенный сбор любого мусора. Для отличного результата чистки
Сервис и комфортСенсационно быстро: система Easy Service позволяет снять турбину всего за 44 секунды. Быстрая замена турбины экономит время и деньги.
Эффективность при малых размерах
- NT Classic одно-турбинный аппарат, укомплектованный испытанным картриджным фильтром Керхер.
- Патронный фильтр позволяет использовать пылесос без фильтр-мешков.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Расход воздуха (л/с)
|59
|Разрежение (мбар/кПа)
|227 / 22,7
|Объем мусоросборника (л)
|30
|Материал контейнера для мусора
|з нержавеющей стали
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 1500
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|6,5
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|78
|Цвет
|серебряный
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|8
|Вес (с упаковкой) (кг)
|10,93
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|375 x 360 x 645
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 2.5 м
- Тип всасывающего шланга: с коленом
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 505 мм
- Материал всасывающих трубок.: Сталь
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: Флис
- Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
- Щелевая насадка
- Патронный (картриджный) фильтр: из полиэфирного шелка PES
- Мусоросборник из нержавеющей стали
Видео
Области применения
- Для сбора жидкости, крупной грязи и пыли на любых твердых поверхностях, а также для чистки салона автомобиля