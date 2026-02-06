Aspirator umed-uscat profesional NT 30/1 Me Classic Edition

NT 30/1 Me Classic este un aspirator umed și uscat practic și robust. Aparatul de 1.500 de wați dispune de un container de 30 de litri și îndepărtează toate tipurile de murdărie.

Proiectat pentru cantități moderate de lichide, murdărie grosieră și praf: cu o putere a turbinei de 1.500 de wați și o capacitate a containerului de 30 de litri, aspiratorul umed și uscat NT 30/1 Me Classic este ideal pentru aspirarea tuturor tipurilor de murdărie. Aparatul NT Classic are un punctaj foarte bun cu tehnologia de filtrare încercată și testată, conceptul Easy Service și costuri reduse de întreținere și operare.

Caracteristici si beneficii
Aspirator umed-uscat profesional NT 30/1 Me Classic Edition: Compact, robust și mobil
Stabilitate excelentă, manevrare facilă și transport comod, mulțumită formei sale subțiri și a celor 4 roți pivotante. Bara de protecție oferă protecție de jur împrejur, atât pentru aspirator, cât și pentru echipamente.
Aspirator umed-uscat profesional NT 30/1 Me Classic Edition: Putere excelentă de aspirare
Aparatele NT CLassic cu o turbină puternică de 1,500 W îndepărtează în mod eficient o gamă variată de murdărie. Pentru rezultate excelente de curățare.
Aspirator umed-uscat profesional NT 30/1 Me Classic Edition: Întreținere și confort
Senzațional de rapid: conceptul de întreținere facilă permite înlocuire turbinei în doar 44 de secunde. Durata scurtă de înlocuire a turbinei economisește nu economiselte doar o cantitate enormă de timp, ci și costurile.
Eficiență prin minimalism
  • Aspiratoarele NT Classic cu un singur motor sunt prevăzute cu filtre tip cartuș, cu eficiență dovedită Kärcher.
  • Filtrul tip cartuș permite o aspirare constantă fără un sac filtrant.

Specificații tehnice

Date tehnice

Numărul fazelor de curent (Ph) 1
Tensiune (V) 220 / 240
Frecvență (Hz) 50 / 60
Debit aer (l/s) 59
Vacuum (mbar/kPa) 227 / 22,7
Capacitate container (l) 30
Material container Oțel inoxidabil
Puterea motorului (W) max. 1500
Diametru nominal standard ( ) ID 35
Lungimea cablului (m) 6,5
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 78
Culoarea argintiu
Greutate fără accesorii (kg) 8
Greutate cu ambalaj (kg) 10,9
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 375 x 360 x 645

Scope of supply

  • Lungime furtun de aspirare: 2.5 m
  • Tip furtun de aspirare: cu cot
  • Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
  • Lungime tuburi de aspirare: 505 mm
  • Material tuburi de aspirare: Oțel
  • Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
  • Material sac de filtrare: Pâslă
  • Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscată: 360 mm
  • Duza pentru spații înguste
  • Filtru tip cartuș: PES
  • Recipient din inox

Video

Domenii de intrebuintare
  • Pentru aspirarea lichidelor, a murdăriei grosiere și a prafului de pe toate suprafețele dure, precum și pentru curățarea interiorului mașinii.
