Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 48/1
Очень надежный, функциональный и мощный пылесос сухой и влажной уборки с оптимальными эргономическими свойствами, и компактной конструкцией. Разработан для конкретных нужд уборки в коммерческих целях.
NT 48/1 обладает контейнером вместимостью 48 л. Пылесос оснащен широким ассортиментом комплектующих щеток и насадок, которые всегда под рукой благодаря удобной системе парковки. Большой фильтр-картридж с широкой поверхностью (0,8 м²) обеспечивает высокую всасывающую площадь. Еще одним немаловажным достоинством данной модели является наличие прочного корпуса с большими колесами, которые обеспечивают его надежность и легкую транспортировку.
Особенности и преимущества
Сливной шлангУдобно расположенный сливной шланг обеспечивает легкий слив собранной жидкости
Хранение принадлежностейАксессуары можно прикрепить к контейнеру в задней части машины.
Прочные металлические защелкиЧрезвычайно прочные и надежные металлические защелки
Держатель для сетевого кабеля
- Кабель питания всегда может быть аккуратно храниться для транспортировке
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Расход воздуха (л/с)
|72
|Разрежение (мбар/кПа)
|249 / 24,9
|Объем мусоросборника (л)
|48
|Материал контейнера для мусора
|Пластик
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 1380
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|7,5
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|71
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|10,2
|Вес (с упаковкой) (кг)
|14,635
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|490 x 390 x 780
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 2.5 м
- Колено: Пластик
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 550 мм
- Материал всасывающих трубок.: з нержавеющей стали
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: Бумажный
- Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
- Щелевая насадка
- Патронный (картриджный) фильтр: из полиэфирного шелка PES
- Сливной шланг
Оснащение
- Ударопрочный бампер по периметру
- Степень защиты: II
- Фиксирующий механизм для поворотного ролика
Видео