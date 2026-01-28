Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 48/1

Очень надежный, функциональный и мощный пылесос сухой и влажной уборки с оптимальными эргономическими свойствами, и компактной конструкцией. Разработан для конкретных нужд уборки в коммерческих целях.

NT 48/1 обладает контейнером вместимостью 48 л. Пылесос оснащен широким ассортиментом комплектующих щеток и насадок, которые всегда под рукой благодаря удобной системе парковки. Большой фильтр-картридж с широкой поверхностью (0,8 м²) обеспечивает высокую всасывающую площадь. Еще одним немаловажным достоинством данной модели является наличие прочного корпуса с большими колесами, которые обеспечивают его надежность и легкую транспортировку.

Особенности и преимущества
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 48/1: Сливной шланг
Сливной шланг
Удобно расположенный сливной шланг обеспечивает легкий слив собранной жидкости
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 48/1: Хранение принадлежностей
Хранение принадлежностей
Аксессуары можно прикрепить к контейнеру в задней части машины.
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 48/1: Прочные металлические защелки
Прочные металлические защелки
Чрезвычайно прочные и надежные металлические защелки
Держатель для сетевого кабеля
  • Кабель питания всегда может быть аккуратно храниться для транспортировке
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Расход воздуха (л/с) 72
Разрежение (мбар/кПа) 249 / 24,9
Объем мусоросборника (л) 48
Материал контейнера для мусора Пластик
Потребляемая мощность (Вт) макс. 1380
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 7,5
Уровень звукового давления (дБ(А)) 71
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 10,2
Вес (с упаковкой) (кг) 14,635
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 490 x 390 x 780

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 2.5 м
  • Колено: Пластик
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 550 мм
  • Материал всасывающих трубок.: з нержавеющей стали
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: Бумажный
  • Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
  • Щелевая насадка
  • Патронный (картриджный) фильтр: из полиэфирного шелка PES
  • Сливной шланг

Оснащение

  • Ударопрочный бампер по периметру
  • Степень защиты: II
  • Фиксирующий механизм для поворотного ролика
