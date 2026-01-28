Aspirator umed-uscat profesional NT 48/1
La aparatul acesta este vorba despre un aspirator umed/uscat foarte robust, functional si cu putere foarte mare, cu proprietati egronomice optimale, la un mod de construcite compact, care a fost conceput special pentru nevoile curatatorilor de cladiri, a domeniului auto si a meseriasilor.
Volum a recipientului de 48 l, carlig pentru cablul de retea la capul turbineri si admitere a accesorilor pentru tevile de rafulare, duza de podea si duza pentru rosturi la recipient. Filtru tip cartus mare cu suprafata mare (0,8 m²) care asigura o performanta de aspirare constanta a aparatului. Sistem flotor de incredere care asigura o intrerupere sigura a aerului in cazul tuturor lichidelor aspirate. Prin suprafata mare de depozitare pe partea superioara a carcasei, sculele electrice si alte ustensile pot fi depozitate tot timpul la indemana. Dotat cu furtun pentru evacuare, cadru mobil robust cu role fixe pentru greutate mare si role de ghidaj din metal pentru frana si maner pentru respingere pe recipient pentru un transport usor.
Caracteristici si beneficii
Golire recipientPrin furtunul pentru evacuare usor accesibil, lichidele aspirate pot fi evacuate fara probleme
Depozitare accesoriiPe partea din spate a aparatului pot fi fixate accesorile direct pe aparat.
Eclisa de inchis stabila din metalinchiderile din metal extrem de robuste inchid acum si mai fiabil
Cârlig pentru cablu
- Cablul de alimentare este întotdeauna depozitat în siguranță pentru transport.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Debit aer (l/s)
|72
|Vacuum (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Capacitate container (l)
|48
|Material container
|Plastic
|Puterea motorului (W)
|max. 1380
|Diametru nominal standard ( )
|ID 35
|Lungimea cablului (m)
|7,5
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|71
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|10,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|14,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|490 x 390 x 780
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 2.5 m
- Cot: Plastic
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 550 mm
- Material tuburi de aspirare: Oțel inoxidabil
- Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
- Material sac de filtrare: Hârtie
- Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscată: 360 mm
- Duza pentru spații înguste
- Filtru tip cartuș: PES
- Furtun de evacuare
Echipament
- Bară de protecție
- Clasa de protecție: II
- Rotile cu frână
