Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 70/2 Me Classic
2-х моторный пылесос NT 70/2 Me Classic Edition гарантирует эффективное выполнение любых работ по сбору жидкостей и крупного мусора благодаря высокой силы всасывания, прочной конструкции.
Аппараты серии Classic: сверхмощные и удобные в работе. Высокая сила всасывания, прочная конструкция и простота в обращении: двухмоторные пылесосы этого модельного ряда гарантируют эффективное выполнение любых работ по сбору жидкостей и крупного мусора. Они оснащаются патронным фильтром и отвечают концепции Easy Service, значительно сокращающей сервисные затраты. Пылесос NT 70/2 Me Classic Edition оснащен прочным 70-ти литровым баком, а также практичным сливным шлангом. Особо прочное шасси с большими колесами и металлическими поворотными роликами позволяет перемещать пылесос по любым поверхностям. Аппарат серийно комплектуются ручкой для перемещения.
Особенности и преимущества
Надежный и простой в транспортировке
- Высокая мобильность по разным поверхностям благодаря надежным шасси, большим колесам и металлическим поворотным роликам.
- Стандартная ручка для транспортировки обеспечивает максимальную мобильность
Отличная мощность всасывания
- 2 мощные турбины гарантируют очень высокую силу всасывания.
- Высокая сила всасывания обеспечивает отличный результат очистки и превосходную эффективность
Простота в обслуживании
- Сенсационно быстро: система Easy Service позволяет снять турбину всего за 44 секунды.
- Быстрая замена турбины экономит время и деньги.
Уборка без фильтр-мешков
- Двухмоторный пылесос NT Classic оснащен испытанным патронным фильтром Kärcher.
- Патронный фильтр позволяет использовать пылесос без фильтр-мешков.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Расход воздуха (л/с)
|2 x 53
|Разрежение (мбар/кПа)
|225 / 22,5
|Объем мусоросборника (л)
|70
|Материал контейнера для мусора
|з нержавеющей стали
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 2300
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 40
|Длина кабеля (м)
|7,5
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|76
|Цвет
|серебряный
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|18,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|26
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|580 x 510 x 850
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 2.5 м
- Колено: Пластик
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 550 мм
- Материал всасывающих трубок.: Сталь, хромированная
- Насадка для сухой уборки пола.: 360 мм
- Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
- Щелевая насадка
- Патронный (картриджный) фильтр: Бумажный
- Сливной шланг
- Мусоросборник из нержавеющей стали
- Рукоятка для перемещения
Области применения
- Для сбора жидкости, крупной грязи и пыли на любых твердых поверхностях, а также для чистки салона автомобиля