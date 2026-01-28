Aspirator umed-uscat profesional NT 70/2 Me Classic
NT 70/2 Me Classic este un aspirator umed și uscat robust, puternic și ușor de utilizat, cu două motoare, cu un container de 70 de litri pentru murdărie grosieră, praf și lichide.
Cu containerul său generos de 70 de litri, aspiratorul umed și uscat cu două motoare NT 70/2 Me Classic poate aspira cantități mari de murdărie umedă și grosieră. Cu o puterea sa mare de aspirare și un filtru cartuș extrem de eficient, aspiratorul aspiră cu ușurință toate tipurile de praf, lichide și murdărie grosieră. În plus, aspiratorul robust este echipat cu un furtun practic de evacuare. Aspiratorul oferă mobilitate remarcabilă datorită mânerului de împingere și șasiului extrem de robust cu roți pivotante metalice.
Caracteristici si beneficii
Robust și ușor de transportat
- Extrem de mobile pe toate suprafețele datorită șasiului robust, a roților de mari dimensiuni și a roților pivotante metalice.
- Mânerul de împingere standard asigură un transport comod.
Putere excelentă de aspirare
- 2 turbine puternice asigură o putere de aspirare remarcabilă.
- Puterea mare de aspirare garantează rezultate excelente de curățare și o eficiență de ne-egalat.
Întreținere comodă
- Senzațional de rapid: conceptul de întreținere facilă permite înlocuire turbinei în doar 44 de secunde.
- Durata scurtă de înlocuire a turbinei economisește nu economiselte doar o cantitate enormă de timp, ci și costurile.
Aspirare fără saci de filtrare
- Aspiratoarele NT Classic cu două motoare sunt prevăzute cu filtrul tip cartuș cu eficiență dovedită Kärcher.
- Filtrul tip cartuș permite o aspirare constantă fără un sac filtrant.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Debit aer (l/s)
|2 x 53
|Vacuum (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Capacitate container (l)
|70
|Material container
|Oțel inoxidabil
|Puterea motorului (W)
|max. 2300
|Diametru nominal standard ( )
|ID 40
|Lungimea cablului (m)
|7,5
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|76
|Culoarea
|argintiu
|Greutate fără accesorii (kg)
|18,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|26
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|580 x 510 x 850
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 2.5 m
- Cot: Plastic
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 550 mm
- Material tuburi de aspirare: Oțel, cromat
- Duză pentru pardoseală uscată: 360 mm
- Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscată: 360 mm
- Duza pentru spații înguste
- Filtru tip cartuș: Hârtie
- Furtun de evacuare
- Recipient din inox
- Mâner de împingere
Domenii de intrebuintare
- Pentru aspirarea lichidelor, a murdăriei grosiere și a prafului de pe toate suprafețele dure, precum și pentru curățarea interiorului mașinii.