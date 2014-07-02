Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 70/3

Мощный пылесос для сухой и влажной уборки NT 70/3 с 70 л контейнером и 3 двигателями. Обладает высокой силой всасывания, позволяющей легко собирать как жидкости, так и крупный мусор.

Семейство NT 70 состоит из больших, мощных пылесосов для сухой и влажной уборки с различным количеством моторов (до 3 штук). Полная линейка моделей, которая особенно впечатляет, когда речь идет о влажной уборке и возможности всасывать крупный мусор. Высокая мощность всасывания и проверенное на деле качество Kärcher по низкой цене.

Особенности и преимущества
Интегрированный органайзер для аксессуаров.
  • Большой отбойник оснащен удобными держателями для аксессуаров
Встроенный сливной шланг
  • 70-л бак, который легко опустошается через сливной шланг
Эргономичная ручка
  • Удобная ручка для улучшения маневренности пылесоса
Крепкий бампер
  • Прочный бампер защищает пылесос от повреждений.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Расход воздуха (л/с) 3 x 74
Разрежение (мбар/кПа) 254 / 25,4
Объем мусоросборника (л) 70
Материал контейнера для мусора Пластик
Потребляемая мощность (Вт) макс. 3600
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 40
Длина кабеля (м) 10
Уровень звукового давления (дБ(А)) 83
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 27,6
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 720 x 510 x 975

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 4 м
  • Колено: Пластик
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 550 мм
  • Материал всасывающих трубок.: з нержавеющей стали
  • Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
  • Щелевая насадка
  • Патронный (картриджный) фильтр: Бумажный
  • Сливной шланг
  • Рукоятка для перемещения

Оснащение

  • Ударопрочный бампер по периметру
  • Степень защиты: II
