Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 70/3
Мощный пылесос для сухой и влажной уборки NT 70/3 с 70 л контейнером и 3 двигателями. Обладает высокой силой всасывания, позволяющей легко собирать как жидкости, так и крупный мусор.
Семейство NT 70 состоит из больших, мощных пылесосов для сухой и влажной уборки с различным количеством моторов (до 3 штук). Полная линейка моделей, которая особенно впечатляет, когда речь идет о влажной уборке и возможности всасывать крупный мусор. Высокая мощность всасывания и проверенное на деле качество Kärcher по низкой цене.
Особенности и преимущества
Интегрированный органайзер для аксессуаров.
- Большой отбойник оснащен удобными держателями для аксессуаров
Встроенный сливной шланг
- 70-л бак, который легко опустошается через сливной шланг
Эргономичная ручка
- Удобная ручка для улучшения маневренности пылесоса
Крепкий бампер
- Прочный бампер защищает пылесос от повреждений.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Расход воздуха (л/с)
|3 x 74
|Разрежение (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Объем мусоросборника (л)
|70
|Материал контейнера для мусора
|Пластик
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 3600
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 40
|Длина кабеля (м)
|10
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|83
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|27,6
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|720 x 510 x 975
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 4 м
- Колено: Пластик
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 550 мм
- Материал всасывающих трубок.: з нержавеющей стали
- Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
- Щелевая насадка
- Патронный (картриджный) фильтр: Бумажный
- Сливной шланг
- Рукоятка для перемещения
Оснащение
- Ударопрочный бампер по периметру
- Степень защиты: II