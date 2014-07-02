Aspirator umed-uscat profesional NT 70/3
Aspirator umed/uscat puternic cu rezervor cu o capacitate de 70 l si pana la 3 motoare.
Familia NT 70 include aspiratoare umede/uscate puternice cu pana la trei motoare. O linie completa de modele exceptionale pentru aplicatii umede si indepartarea murdariei persistente. Putere de aspiratie mare si calitate Kärcher testata, la un pret redus.
Caracteristici si beneficii
Depozitarea integrată a accesoriilor
Furtun de evacuare integrat
Mâner ergonomic
Bara de protectie robusta
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Debit aer (l/s)
|3 x 74
|Vacuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Capacitate container (l)
|70
|Material container
|Plastic
|Puterea motorului (W)
|max. 3600
|Diametru nominal standard ( )
|ID 40
|Lungimea cablului (m)
|10
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|83
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|27,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|720 x 510 x 975
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 4 m
- Cot: Plastic
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 550 mm
- Material tuburi de aspirare: Oțel inoxidabil
- Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscată: 360 mm
- Duza pentru spații înguste
- Filtru tip cartuș: Hârtie
- Furtun de evacuare
- Mâner de împingere
Echipament
- Bară de protecție
- Clasa de protecție: II