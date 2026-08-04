Ежедневная тяжелая работа на стройках и в мастерских предъявляет высокие требования как к мастерам, так и к оборудованию. Наш пылесос для сухой и влажной уборки NT 30/1 Tact Te Adv наилучшим образом отвечает этим требованиям. Этот компактный эксперт по мелкой пыли с устойчивым 30-литровым контейнером с прочными металлическими колесами и бампером, а также проверенной системой очистки фильтра Tact гарантирует бесперебойное всасывание большого количества твердых частиц в тяжелых условиях. Плоский складчатый фильтр PES, непроницаемый для влаги, также способствует созданию рабочей среды без пыли. Мастера и другие операторы оценят простоту использования и простой выбор настроек всасывания благодаря недавно разработанному поворотному переключателю и бесступенчатой ​​регулировке скорости. Машина полностью оснащена недавно разработанными и значительно улучшенными принадлежностями, которые аккуратно хранятся во встроенном всасывающем шланге и в отсеке для хранения принадлежностей. Работа с электроинструментом упрощается благодаря розетке с автоматическим включением/выключением.