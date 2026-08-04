Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact Te Adv L
Любимец мастеров среди пылесосов для сухой и влажной уборки: Kärcher NT 30/1 Tact Te Adv с розеткой (автоматическое включение/выключение) и системой очистки фильтра Tact для бесперебойной работы.
Ежедневная тяжелая работа на стройках и в мастерских предъявляет высокие требования как к мастерам, так и к оборудованию. Наш пылесос для сухой и влажной уборки NT 30/1 Tact Te Adv наилучшим образом отвечает этим требованиям. Этот компактный эксперт по мелкой пыли с устойчивым 30-литровым контейнером с прочными металлическими колесами и бампером, а также проверенной системой очистки фильтра Tact гарантирует бесперебойное всасывание большого количества твердых частиц в тяжелых условиях. Плоский складчатый фильтр PES, непроницаемый для влаги, также способствует созданию рабочей среды без пыли. Мастера и другие операторы оценят простоту использования и простой выбор настроек всасывания благодаря недавно разработанному поворотному переключателю и бесступенчатой регулировке скорости. Машина полностью оснащена недавно разработанными и значительно улучшенными принадлежностями, которые аккуратно хранятся во встроенном всасывающем шланге и в отсеке для хранения принадлежностей. Работа с электроинструментом упрощается благодаря розетке с автоматическим включением/выключением.
Особенности и преимущества
Автоматическая система очистки фильтра Tact
- Обеспечивает стабильно высокую силу всасывания и эффективность фильтрации.
- Автоматическая очистка фильтра с помощью мощных пневматических ударов.
- Эргономичный дизайн для экономии времени и продленный срок эксплуатации фильтра.
Муфта для подключения электроинструмента
- Новая муфта обеспечивает оптимальное соединение с инструментами.
- Поворотное кольцо на корпусе муфты позволяет регулировать силу всасывания.
Розетка с автоматическим включением/выключением.
- Электроинструмент легко подключается к пылесосу.
- Удобство эксплуатации, благодаря функции автоматического включения/выключения.
- Энергоэффективный: пылесос выключается автоматически.
Интегрированный отсек для хранения асессуаров
- Интегрированный отсек для хранения аксессуаров
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Расход воздуха (л/с)
|74
|Разрежение (мбар/кПа)
|273 / 27,3
|Объем мусоросборника (л)
|30
|Материал контейнера для мусора
|Пластик
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 1380
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|7,5
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|69
|Цвет
|антрацит
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|13,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|18,17
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|560 x 370 x 580
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 4 м
- Тип всасывающего шланга: электропроводный
- Колено: электропроводный
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 550 мм
- Материал всасывающих трубок.: з нержавеющей стали
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
- Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
- Щелевая насадка
- Адаптер для подключения электроинструментов.
- Плоский складчатый фильтр: Фильтр PES с покрытием PTFE
Оснащение
- Функция автоматического выключения при максимальном уровне заполнения мусоросборника.
- Автоматический переключатель для работы с электроинструментами.
- Антистатическая система
- Система очистки фильтра: Автоматическая система очистки фильтра Tact
- Ударопрочный бампер по периметру
- Степень защиты: л
- Фиксирующий механизм для поворотного ролика
Видео
Области применения
- Подходит для влажной и сухой уборки.
- Также идеально подходит для ритейла