Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact Te Adv L

Любимец мастеров среди пылесосов для сухой и влажной уборки: Kärcher NT 30/1 Tact Te Adv с розеткой (автоматическое включение/выключение) и системой очистки фильтра Tact для бесперебойной работы.

Ежедневная тяжелая работа на стройках и в мастерских предъявляет высокие требования как к мастерам, так и к оборудованию. Наш пылесос для сухой и влажной уборки NT 30/1 Tact Te Adv наилучшим образом отвечает этим требованиям. Этот компактный эксперт по мелкой пыли с устойчивым 30-литровым контейнером с прочными металлическими колесами и бампером, а также проверенной системой очистки фильтра Tact гарантирует бесперебойное всасывание большого количества твердых частиц в тяжелых условиях. Плоский складчатый фильтр PES, непроницаемый для влаги, также способствует созданию рабочей среды без пыли. Мастера и другие операторы оценят простоту использования и простой выбор настроек всасывания благодаря недавно разработанному поворотному переключателю и бесступенчатой ​​регулировке скорости. Машина полностью оснащена недавно разработанными и значительно улучшенными принадлежностями, которые аккуратно хранятся во встроенном всасывающем шланге и в отсеке для хранения принадлежностей. Работа с электроинструментом упрощается благодаря розетке с автоматическим включением/выключением.

Особенности и преимущества
Автоматическая система очистки фильтра Tact
  • Обеспечивает стабильно высокую силу всасывания и эффективность фильтрации.
  • Автоматическая очистка фильтра с помощью мощных пневматических ударов.
  • Эргономичный дизайн для экономии времени и продленный срок эксплуатации фильтра.
Муфта для подключения электроинструмента
  • Новая муфта обеспечивает оптимальное соединение с инструментами.
  • Поворотное кольцо на корпусе муфты позволяет регулировать силу всасывания.
Розетка с автоматическим включением/выключением.
  • Электроинструмент легко подключается к пылесосу.
  • Удобство эксплуатации, благодаря функции автоматического включения/выключения.
  • Энергоэффективный: пылесос выключается автоматически.
Интегрированный отсек для хранения асессуаров
  • Интегрированный отсек для хранения аксессуаров
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 1
Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Расход воздуха (л/с) 74
Разрежение (мбар/кПа) 273 / 27,3
Объем мусоросборника (л) 30
Материал контейнера для мусора Пластик
Потребляемая мощность (Вт) макс. 1380
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 7,5
Уровень звукового давления (дБ(А)) 69
Цвет антрацит
Вес (без аксессуаров) (кг) 13,5
Вес (с упаковкой) (кг) 18,17
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 560 x 370 x 580

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 4 м
  • Тип всасывающего шланга: электропроводный
  • Колено: электропроводный
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 550 мм
  • Материал всасывающих трубок.: з нержавеющей стали
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
  • Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
  • Щелевая насадка
  • Адаптер для подключения электроинструментов.
  • Плоский складчатый фильтр: Фильтр PES с покрытием PTFE

Оснащение

  • Функция автоматического выключения при максимальном уровне заполнения мусоросборника.
  • Автоматический переключатель для работы с электроинструментами.
  • Антистатическая система
  • Система очистки фильтра: Автоматическая система очистки фильтра Tact
  • Ударопрочный бампер по периметру
  • Степень защиты: л
  • Фиксирующий механизм для поворотного ролика
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact Te Adv L
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact Te Adv L

Видео

Области применения
  • Подходит для влажной и сухой уборки.
  • Также идеально подходит для ритейла
Принадлежности
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Created with AI (artificial intelligence)

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