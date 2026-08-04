Aspirator umed-uscat profesional NT 30/1 Tact Te Adv L
Favoritul meseriașilor între aspiratoarele umede şi uscate: Kärcher NT 30/1 Tact Te Adv cu priză electrică (comutator automat pornit/oprit) şi funcție Tact de curăţare a filtrului pentru o operare neîntreruptă.
Activitățile zilnice dure pe șantierele de construcții și în ateliere au cerințe ridicate atât pentru meseriași, cât și pentru echipamente. Aspiratorul nostru umed și uscat NT 30/1 Tact Te Adv vine în cel mai bun mod în întâmpinarea acestor cerințe. Acest expert compact în praf fin, cu containerul său stabil de 30 de litri, cu rotile metalice robuste și bara de protecție, precum și sistemul Tact de curățare a filtrului, garantează aspirarea neîntreruptă a unor cantități mari de particule în condiții grele. Un filtru cutat plat PES care este rezistent la umiditate contribuie, de asemenea, la un mediu de lucru fără praf. Meseriașii și alți operatori vor aprecia ușurința de utilizare și selectarea ușoară a valorilor de aspirație mulțumită unui comutator rotativ nou dezvoltat și controlului liniar al turației. Aparatul este complet echipat cu accesoriile nou dezvoltate și îmbunătățite, care sunt depozitate cu ușurință în compartimentul integrat de depozitare a furtunului de aspirație și a accesoriilor. Lucrul cu sculele electrice se face mai ușor datorită prizei de alimentare cu comutare automată pornit/oprit.
Caracteristici si beneficii
Sistem automat de curatare a filtrului Tact
- Pentru o putere de aspirare și o capacitate de filtrare constantă ridicate.
- Curățarea automată a filtrului cu rafale puternice de aer.
- Design care economisește timp și durată de viață mai lungă a filtrului.
Manson cu supapa de aer si atasament de cauciuc
- Noul manson asigura conectarea optima la scula electrica
- Puterea de aspirare poate fi reglata prin intermediul inelului rotativ de la baza mansonului
Priza automata cu pornire/oprire automata
- Scula electrică se conectează ușor la aspirator.
- Operare ușoară datorită funcției de pornire/oprire automată.
- Eficient energetic: aspiratorul se oprește automat.
Posibilitate de depozitare laterala a duzei de rosturi si mansonului
- Depozitarea pe aparat a accesoriilor le protejeaza de pierdere si le pastreaza mereu la indemana
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 - 240
|Frecvență (Hz)
|50 - 60
|Debit aer (l/s)
|74
|Vacuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Capacitate container (l)
|30
|Material container
|Plastic
|Puterea motorului (W)
|max. 1380
|Diametru nominal standard ( )
|ID 35
|Lungimea cablului (m)
|7,5
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|69
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|13,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|18,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|560 x 370 x 580
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 4 m
- Tip furtun de aspirare: conductiv electric.
- Cot: conductiv electric.
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 550 mm
- Material tuburi de aspirare: Oțel inoxidabil
- Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
- Material sac de filtrare: Pâslă
- Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscată: 360 mm
- Duza pentru spații înguste
- Mufă de racord pentru uneltele electrice
Echipament
- Închidere automată la capacitate maximă de umplere
- Sistem automat de pornire/oprire pentru uneltele electrice
- Sistem anti-static
- Curațare filtru: Sistem automat de curățare a filtrelor Tact
- Bară de protecție
- Clasa de protecție: I
- Rotile cu frână
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Domenii de intrebuintare
- Potrivit pentru aspirarea umedă și uscată
- Ideal și pentru meseriași și femei