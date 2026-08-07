Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition
Kärcher NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition в черном цвете — надежный пылесос для профессионалов, оснащенный функцией автоматического включения и выключения электроинструмента, а также системой тактической очистки фильтра, которая обеспечивает бесперебойную работу и поддерживает стабильную мощность всасывания.
90-летний юбилей Kärcher: пылесос для влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition в черном цвете — это высокопроизводительное решение для интенсивного использования на строительных площадках и в производственных цехах. Он полностью соответствует профессиональным требованиям к оборудованию, обеспечивая эффективное удаление пыли и жидкостей в сложных рабочих условиях. Компактный агрегат оснащен ударопрочным 30-литровым контейнером с усиленной конструкцией, металлическими колесами и защитным бампером для повышенной маневренности и долговечности. Инновационная автоматическая система очистки фильтра Tact гарантирует стабильную мощность всасывания при утилизации больших объемов мелкодисперсной пыли, предотвращая засорение фильтра и сокращая необходимость в его ручной очистке. Влагостойкий плоский складчатый фильтр PES обеспечивает эффективное удержание частиц даже в условиях высокой влажности, способствуя созданию чистой рабочей среды. Устройство отличается эргономикой и простотой управления: выбор режимов всасывания осуществляется с помощью поворотного селектора и бесступенчатой регулировки мощности, что позволяет точно настроить рабочие параметры под конкретные задачи. Полностью антистатическая система, включающая токопроводящий всасывающий шланг, металлическое колено и всасывающие трубки из нержавеющей стали, предотвращает накопление статического заряда, что особенно важно при работе с мелкой пылью. Для удобства операторов предусмотрена интегрированная система хранения аксессуаров, позволяющая компактно разместить всасывающий шланг и насадки непосредственно на корпусе. Встроенная розетка с автоматической системой включения/выключения облегчает синхронную работу с электроинструментами, позволяя оператору эффективно удалять пыль в процессе бурения, шлифования или резки материалов.
Особенности и преимущества
Автоматическая система очистки фильтра TactОбеспечивает стабильно высокую силу всасывания и эффективность фильтрации. Автоматическая очистка фильтра с помощью мощных пневматических ударов. Эргономичный дизайн для экономии времени и продленный срок эксплуатации фильтра.
Полная антистатическая система с электропроводными аксессуарами.Повышенная безопасность для пользователя. Отведение электростатического заряда. Защита от электростатического разряда.
Адаптер для электроинструментов.Позволяет работать с электроинструментами без пыли при сверлении, пилении или шлифовании. В комплекте с резиновой насадкой и поворотным кольцом для регулировки подачи внешнего воздуха. Регулировка силы всасывания с помощью поворотного кольца.
Розетка с автоматическим включением/выключением.
- Электроинструмент легко подключается к пылесосу.
- Удобство эксплуатации, благодаря функции автоматического включения/выключения.
- Энергоэффективный: пылесос выключается автоматически.
Плоский складчатый фильтр Wet & Dry
- Сертифицирован для сбора пыли класса M. Эффективность пылезадержания: 99,9 %.
- Материал из полиэфирного волокна: устойчив к гниению и износостоек.
- Идеально подходит для сбора жидкостей, мелкой пыли и крупного мусора.
Интегрированный органайзер для аксессуаров.
- Защита от потери при транспортировке.
- Экономия времени: аксессуары всегда под рукой.
- Компактный дизайн: не требует дополнительного места для хранения.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Расход воздуха (л/с)
|74
|Разрежение (мбар/кПа)
|273 / 27,3
|Объем мусоросборника (л)
|30
|Материал контейнера для мусора
|Пластик
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 1380
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|7,5
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|69
|Цвет
|Черный
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|13,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|18,8
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|560 x 370 x 580
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 4 м
- Тип всасывающего шланга: электропроводный
- Колено: электропроводный
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 550 мм
- Материал всасывающих трубок.: з нержавеющей стали
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
- Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
- Щелевая насадка
- Адаптер для подключения электроинструментов.
- Плоский складчатый фильтр: Фильтр PES с покрытием PTFE
Оснащение
- Функция автоматического выключения при максимальном уровне заполнения мусоросборника.
- Автоматический переключатель для работы с электроинструментами.
- Антистатическая система
- Система очистки фильтра: Автоматическая система очистки фильтра Tact
- Ударопрочный бампер по периметру
- Степень защиты: л
- Фиксирующий механизм для поворотного ролика
Области применения
- Подходит для влажной и сухой уборки.
- Для использования в торговле
- Для сбора мелкой пыли
- Для удаления с помощью электроинструмента.