Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition

Kärcher NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition в черном цвете — надежный пылесос для профессионалов, оснащенный функцией автоматического включения и выключения электроинструмента, а также системой тактической очистки фильтра, которая обеспечивает бесперебойную работу и поддерживает стабильную мощность всасывания.

90-летний юбилей Kärcher: пылесос для влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition в черном цвете — это высокопроизводительное решение для интенсивного использования на строительных площадках и в производственных цехах. Он полностью соответствует профессиональным требованиям к оборудованию, обеспечивая эффективное удаление пыли и жидкостей в сложных рабочих условиях. Компактный агрегат оснащен ударопрочным 30-литровым контейнером с усиленной конструкцией, металлическими колесами и защитным бампером для повышенной маневренности и долговечности. Инновационная автоматическая система очистки фильтра Tact гарантирует стабильную мощность всасывания при утилизации больших объемов мелкодисперсной пыли, предотвращая засорение фильтра и сокращая необходимость в его ручной очистке. Влагостойкий плоский складчатый фильтр PES обеспечивает эффективное удержание частиц даже в условиях высокой влажности, способствуя созданию чистой рабочей среды. Устройство отличается эргономикой и простотой управления: выбор режимов всасывания осуществляется с помощью поворотного селектора и бесступенчатой регулировки мощности, что позволяет точно настроить рабочие параметры под конкретные задачи. Полностью антистатическая система, включающая токопроводящий всасывающий шланг, металлическое колено и всасывающие трубки из нержавеющей стали, предотвращает накопление статического заряда, что особенно важно при работе с мелкой пылью. Для удобства операторов предусмотрена интегрированная система хранения аксессуаров, позволяющая компактно разместить всасывающий шланг и насадки непосредственно на корпусе. Встроенная розетка с автоматической системой включения/выключения облегчает синхронную работу с электроинструментами, позволяя оператору эффективно удалять пыль в процессе бурения, шлифования или резки материалов.

Особенности и преимущества
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition: Автоматическая система очистки фильтра Tact
Автоматическая система очистки фильтра Tact
Обеспечивает стабильно высокую силу всасывания и эффективность фильтрации. Автоматическая очистка фильтра с помощью мощных пневматических ударов. Эргономичный дизайн для экономии времени и продленный срок эксплуатации фильтра.
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition: Полная антистатическая система с электропроводными аксессуарами.
Полная антистатическая система с электропроводными аксессуарами.
Повышенная безопасность для пользователя. Отведение электростатического заряда. Защита от электростатического разряда.
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition: Адаптер для электроинструментов.
Адаптер для электроинструментов.
Позволяет работать с электроинструментами без пыли при сверлении, пилении или шлифовании. В комплекте с резиновой насадкой и поворотным кольцом для регулировки подачи внешнего воздуха. Регулировка силы всасывания с помощью поворотного кольца.
Розетка с автоматическим включением/выключением.
  • Электроинструмент легко подключается к пылесосу.
  • Удобство эксплуатации, благодаря функции автоматического включения/выключения.
  • Энергоэффективный: пылесос выключается автоматически.
Плоский складчатый фильтр Wet & Dry
  • Сертифицирован для сбора пыли класса M. Эффективность пылезадержания: 99,9 %.
  • Материал из полиэфирного волокна: устойчив к гниению и износостоек.
  • Идеально подходит для сбора жидкостей, мелкой пыли и крупного мусора.
Интегрированный органайзер для аксессуаров.
  • Защита от потери при транспортировке.
  • Экономия времени: аксессуары всегда под рукой.
  • Компактный дизайн: не требует дополнительного места для хранения.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 1
Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Расход воздуха (л/с) 74
Разрежение (мбар/кПа) 273 / 27,3
Объем мусоросборника (л) 30
Материал контейнера для мусора Пластик
Потребляемая мощность (Вт) макс. 1380
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 7,5
Уровень звукового давления (дБ(А)) 69
Цвет Черный
Вес (без аксессуаров) (кг) 13,5
Вес (с упаковкой) (кг) 18,8
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 560 x 370 x 580

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 4 м
  • Тип всасывающего шланга: электропроводный
  • Колено: электропроводный
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 550 мм
  • Материал всасывающих трубок.: з нержавеющей стали
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
  • Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
  • Щелевая насадка
  • Адаптер для подключения электроинструментов.
  • Плоский складчатый фильтр: Фильтр PES с покрытием PTFE

Оснащение

  • Функция автоматического выключения при максимальном уровне заполнения мусоросборника.
  • Автоматический переключатель для работы с электроинструментами.
  • Антистатическая система
  • Система очистки фильтра: Автоматическая система очистки фильтра Tact
  • Ударопрочный бампер по периметру
  • Степень защиты: л
  • Фиксирующий механизм для поворотного ролика
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition
Области применения
  • Подходит для влажной и сухой уборки.
  • Для использования в торговле
  • Для сбора мелкой пыли
  • Для удаления с помощью электроинструмента.
Принадлежности
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Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
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