Aniversarea a 90 de ani Kärcher: aspiratorul umed și uscat NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition în negru este ideal pentru aplicații dificile pe șantierele de construcții și în ateliere. Acesta îndeplinește fără efort cerințele ridicate pe care meșteșugarii profesioniști le impun echipamentelor lor. Aspiratorul compact are un recipient robust de 30 de litri cu roți metalice robuste și o bară de protecție. Datorită sistemului automat de curățare a filtrului Tact, permite aspirarea neîntreruptă a unor cantități mari de praf fin, chiar și în condiții dificile. Mai mult, filtrul plat plisat PES rezistent la umiditate contribuie la un mediu de lucru fără praf. Mașina impresionează prin ușurința în utilizare: selectarea programului de aspirare este ușoară folosind un comutator rotativ și controlul variabil al vitezei. Aspiratorul este echipat cu un sistem complet antistatic cu accesorii conductive: furtun de aspirație conductiv electric, cot și țeavă de aspirație din oțel inoxidabil. Accesoriile pot fi păstrate în depozitul integrat pentru furtunul de aspirație și accesorii pentru mai multă comoditate. Priza electrică cu pornire/oprire automată facilitează lucrul cu unelte electrice.