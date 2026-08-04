Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 40/1 Tact Te M

Идеальный выбор для работы с большими объёмами древесной пыли: пылесос для сухой и влажной уборки NT 40/1 Tact Te M ACD с картриджным фильтром Wood, автоматической системой очистки фильтра Tact, контейнером объёмом 40 л и удобной ручкой для транспортировки. Сертифицирован по стандарту ACD.

Большие объёмы древесной пыли и ворса быстро забивают обычные фильтры - с NT 40/1 Tact Te M ACD это больше не проблема. Компактный пылесос для сухой и влажной уборки специально разработан для столярных мастерских и деревообрабатывающих предприятий. Благодаря картриджному фильтру Wood и системе автоматической очистки фильтра Tact он справляется с большими объёмами древесной пыли с гарантированной эффективностью фильтрации 99,9%. Сертифицирован по новому стандарту ACD, в соответствии с IEC 60335-2-69:2021, и одобрен для сбора горючей пыли. Для прямого подключения к электроинструменту пылесос оснащён встроенной розеткой с функцией автоматического запуска и полной антистатической системой с проводными аксессуарами. Благодаря эргономичной ручке и прочному контейнеру объёмом 40 л, пылесос для сухой и влажной уборки NT 40/1 Tact Te M ACD идеально подходит для использования в мастерских, столярных цехах и на промышленных предприятиях.

Особенности и преимущества
Автоматическая система очистки фильтра.
  • Гарантирует максимальную мощность всасывания и ёмкость фильтра.
  • Оптимальная частота очистки фильтра в зависимости от потребностей.
  • Сниженный уровень шума.
Картриджный фильтр сертифицирован для сбора пыли класса M.
  • Картриджный фильтр защищает от засорения.
  • Эффективность фильтрации 99,9% при сборе больших объёмов волокон и древесной пыли.
Сертификация ACD.
  • Одобрено для сбора взрывоопасной пыли.
  • Сертифицирован, в соответствии с IEC 60335-2-69:2021.
  • Повышенная безопасность для пользователя.
Эффективность фильтрации подтверждена на уровне 99,9%.
  • Защищает дыхательные пути от мелкой пыли.
  • Испытан в соответствии с требованиями сбора пыли класса M.
Полная антистатическая система с электропроводными аксессуарами.
  • Повышенная безопасность для пользователя.
  • Отведение электростатического заряда.
  • Защита от электростатического разряда.
Розетка с автоматическим включением/выключением.
  • Электроинструмент легко подключается к пылесосу.
  • Удобство эксплуатации, благодаря функции автоматического включения/выключения.
  • Энергоэффективный: пылесос выключается автоматически.
Пылесос для безопасного сбора пыли класса M.
  • Эффективность фильтрации 99,9%.
  • Система электронного контроля воздушного потока.
  • Обеспечивает чистоту и безопасность на рабочих местах.
Фильтрация охлаждающего воздуха
  • Продлевает срок службы турбины.
Адаптер для электроинструментов.
  • Позволяет работать с электроинструментами без пыли при сверлении, пилении или шлифовании.
  • В комплекте с резиновой насадкой и поворотным кольцом для регулировки подачи внешнего воздуха.
  • Регулировка силы всасывания с помощью поворотного кольца.
Эргономичная ручка
  • Эргономичный дизайн обеспечивает комфортное транспортирование техники.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Расход воздуха (л/с) 74
Разрежение (мбар/кПа) 273 / 27,3
Объем мусоросборника (л) 40
Потребляемая мощность (Вт) макс. 1380
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 7,5
Материал кабеля Резина
Уровень звукового давления (дБ(А)) 69
Цвет антрацит
Вес (без аксессуаров) (кг) 17,5
Вес (с упаковкой) (кг) 22,816
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 650 x 370 x 1100

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 4 м
  • Тип всасывающего шланга: электропроводный
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 500 мм
  • Материал всасывающих трубок.: з нержавеющей стали
  • Колено: электропроводный
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
  • Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
  • Щелевая насадка
  • Адаптер для подключения электроинструментов.
  • Свечной фильтр Wood
  • Рукоятка для перемещения
  • Полиэтиленовый мешок для утилизации без пыли: 1 шт.

Оснащение

  • Автоматический переключатель для работы с электроинструментами.
  • Антистатическая система
  • Ударопрочный бампер по периметру
  • Степень защиты: л
  • Фиксирующий механизм для поворотного ролика
  • Система очистки фильтра: Автоматическая система очистки фильтра Tact.
  • Класс пыли: M
  • Материал контейнера для мусора: Пластик
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 40/1 Tact Te M
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 40/1 Tact Te M

Видео

Области применения
  • Безопасный пылесос класса M для работы с мелкой пылью.
  • Для сбора мелкой пыли и крупных частиц грязи.
  • Для мастерских, например, при работе с камнем или деревом, а также в деревообрабатывающей промышленности.
  • Для удаления всех видов каменной, древесной и керамической пыли.
  • Соответствует требованиям стандарта ACD IEC 60335-2-69:2021 для сбора взрывоопасной пыли.
Принадлежности
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