Cantități mari de lemn și praf fibros duc rapid la blocaje în sistemele tradiționale de filtrare. Nu este cazul aspiratorului nostru compact umed și uscat NT 40/1 Tact Te M, care a fost conceput special pentru cerințele industriei de prelucrare a lemnului și poate gestiona cantități fără precedent de praf de lemn cu o eficiență de filtrare garantată de 99,9% la acelasi timp. Acest lucru este posibil prin interacțiunea unui nou filtru cu cartuș cu curățarea complet automată a filtrului și monitorizarea și controlul eficient al curățării filtrului și al puterii de aspirație prin intermediul electronicii controlate de senzori. Conectarea directă a sculelor electrice generatoare de praf se poate face cu ușurință și datorită unei prize integrate pentru mașină cu pornire automată, precum și a unui sistem antistatic complet (inclusiv accesorii conductoare). NT 40/1 Tact Te M este, de asemenea, echipat cu un mâner de împingere ergonomic și un container robust de 40 de litri și, prin urmare, este potrivit pentru utilizare în ateliere, tâmplărie și companii industriale.