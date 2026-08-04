Aspirator umed-uscat profesional NT 40/1 Tact Te M
Specialistul pentru cantități mari de praf de lemn: aspiratorul nostru umed și uscat NT 40/1 Tact Te M cu filtru cartuș nou, curățare complet automată a filtrului, recipient de 40 de litri și mâner de împingere.
Cantități mari de lemn și praf fibros duc rapid la blocaje în sistemele tradiționale de filtrare. Nu este cazul aspiratorului nostru compact umed și uscat NT 40/1 Tact Te M, care a fost conceput special pentru cerințele industriei de prelucrare a lemnului și poate gestiona cantități fără precedent de praf de lemn cu o eficiență de filtrare garantată de 99,9% la acelasi timp. Acest lucru este posibil prin interacțiunea unui nou filtru cu cartuș cu curățarea complet automată a filtrului și monitorizarea și controlul eficient al curățării filtrului și al puterii de aspirație prin intermediul electronicii controlate de senzori. Conectarea directă a sculelor electrice generatoare de praf se poate face cu ușurință și datorită unei prize integrate pentru mașină cu pornire automată, precum și a unui sistem antistatic complet (inclusiv accesorii conductoare). NT 40/1 Tact Te M este, de asemenea, echipat cu un mâner de împingere ergonomic și un container robust de 40 de litri și, prin urmare, este potrivit pentru utilizare în ateliere, tâmplărie și companii industriale.
Caracteristici si beneficii
Cartuș de filtru certificat pentru clasa de praf M
- Filtrul cu cartuș previne în mod fiabil înfundarea filtrului.
- Grad de separare de 99,9 la sută la aspirarea unor cantități mari de fibre și praf de lemn.
Eficiență de filtrare testată de 99,9 la sută
Sistem antistatic integral, cu accesorii conductive
- Creșterea siguranței utilizatorului.
- Disiparea sarcinilor electrostatice.
- Protecție împotriva descărcărilor electrostatice.
Priza automata cu pornire/oprire automata
- Scula electrică se conectează ușor la aspirator.
- Operare ușoară datorită funcției de pornire/oprire automată.
- Eficient energetic: aspiratorul se oprește automat.
Aspirator de siguranță clasa de praf M
- Eficiență de filtrare de 99,9%.
- Monitorizarea electronică a debitului volumic.
- Asigură locuri de muncă curate și sigure.
Filtrarea aerului de răcire
Adaptor pentru scule electrice
- Permite găurirea, tăierea sau șlefuirea fără praf folosind unelte electrice.
- Vine cu atașament din cauciuc și inel rotativ de aer fals.
- Inel rotativ pentru reglarea puterii de aspirare.
Mâner ergonomic
- Designul ergonomic face posibil transportul confortabil al mașinii.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|220 - 240
|Frecvență (Hz)
|50 - 60
|Debit aer (l/s)
|74
|Vacuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Capacitate container (l)
|40
|Puterea motorului (W)
|max. 1380
|Diametru nominal standard ( )
|ID 35
|Lungimea cablului (m)
|7,5
|Materialul cablului
|Cauciuc
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|69
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|17,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|22,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|650 x 370 x 1100
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 4 m
- Tip furtun de aspirare: conductiv electric.
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 500 mm
- Material tuburi de aspirare: Oțel inoxidabil
- Cot: conductiv electric.
- Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
- Material sac de filtrare: Pâslă
- Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscată: 360 mm
- Duza pentru spații înguste
- Mufă de racord pentru uneltele electrice
- Mâner de împingere
- Recipient din plastic PE pentru eliminarea prafului: 1 Bucată
Echipament
- Sistem automat de pornire/oprire pentru uneltele electrice
- Sistem anti-static
- Bară de protecție
- Clasa de protecție: I
- Rotile cu frână
- Clasa praf: M
- Material container: Plastic
Video
Domenii de intrebuintare
- Aspirator de siguranță pentru clasa M de praf pentru toate aplicațiile care implică praf fin
- Pentru aspirarea prafului fin și a murdăriei grosiere
- În ateliere, de exemplu atunci când lucrați cu piatră sau lemn, precum și în industria prelucrării lemnului
- Pentru extracția tuturor tipurilor de praf de piatră, praf de lemn, praf ceramic etc.