Большой 50-литровый контейнер, в сочетании с регулируемой ручкой и сливным шлангом, делает NT 50/1 Tact Te H ACD идеальным решением для безопасного сбора опасной и канцерогенной пыли, особенно в промышленных условиях. Пылесос протестирован и одобрен для работы со всеми видами пыли класса H, включая асбест, надёжно защищая пользователей и окружающую среду. Пылесос также сертифицирован по стандарту ACD в соответствии с IEC 60335-2-69:2021 для сбора горючей пыли. Плоский гофрированный фильтр Safety/HEPA обеспечивает безопасный сбор опасной пыли в защитный фильтр-мешок или PE-мешок для утилизации, тогда как большие объёмы менее опасной пыли можно собирать непосредственно в контейнер. Система автоматической очистки фильтра Tact поддерживает стабильно высокую мощность всасывания. Встроенная розетка для электроинструментов с функцией автоматического запуска и полная антистатическая система с проводящими аксессуарами дополняют профессиональную комплектацию пылесоса.