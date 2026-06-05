Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 50/1 Tact Te H
NT 50/1 Tact Te H ACD — пылесос для сухой и влажной уборки, одобренный для сбора асбеста и сертифицированный по стандарту ACD, оснащён контейнером объёмом 50 л для безопасного удаления пыли класса H.
Большой 50-литровый контейнер, в сочетании с регулируемой ручкой и сливным шлангом, делает NT 50/1 Tact Te H ACD идеальным решением для безопасного сбора опасной и канцерогенной пыли, особенно в промышленных условиях. Пылесос протестирован и одобрен для работы со всеми видами пыли класса H, включая асбест, надёжно защищая пользователей и окружающую среду. Пылесос также сертифицирован по стандарту ACD в соответствии с IEC 60335-2-69:2021 для сбора горючей пыли. Плоский гофрированный фильтр Safety/HEPA обеспечивает безопасный сбор опасной пыли в защитный фильтр-мешок или PE-мешок для утилизации, тогда как большие объёмы менее опасной пыли можно собирать непосредственно в контейнер. Система автоматической очистки фильтра Tact поддерживает стабильно высокую мощность всасывания. Встроенная розетка для электроинструментов с функцией автоматического запуска и полная антистатическая система с проводящими аксессуарами дополняют профессиональную комплектацию пылесоса.
Особенности и преимущества
Система фильтрации с фильтром класса H и автоматической системой очистки Tact.Обеспечивает всасывание менее опасной пыли прямо в контейнер. Эффективность фильтрации: 99,995%. Максимальная защита здоровья без снижения мощности всасывания или ресурса фильтра.
Соответствует требованиям тестирования для сбора пыли класса H, с дополнительным испытанием на «Асбест», согласно TRGS 519.В Германии разрешено использовать только сертифицированные безопасные пылесосы для сбора асбестовой пыли.
Сертификация ACD.Одобрено для сбора взрывоопасной пыли. Сертифицирован, в соответствии с IEC 60335-2-69:2021. Повышенная безопасность для пользователя.
Автоматическая система очистки фильтра.
- Гарантирует максимальную мощность всасывания и ёмкость фильтра.
- Оптимальная частота очистки фильтра в зависимости от потребностей.
- Сниженный уровень шума.
Полная антистатическая система с электропроводными аксессуарами.
- Повышенная безопасность для пользователя.
- Отведение электростатического заряда.
- Защита от электростатического разряда.
Розетка с автоматическим включением/выключением.
- Электроинструмент легко подключается к пылесосу.
- Удобство эксплуатации, благодаря функции автоматического включения/выключения.
- Энергоэффективный: пылесос выключается автоматически.
Безопасный пылесос для сбора пыли класса H.
- Эффективность фильтрации 99,995%.
- Система электронного контроля воздушного потока.
- Обеспечивает чистоту и безопасность на рабочих местах.
Плоский складчатый фильтр Safety/HEPA
- Сертифицировано для сбора пыли класса H. Степень фильтрации 99,995%.
- Материал PES с двойным покрытием PTFE: устойчив к гниению и влаге.
- Идеальное решение для сбора жидкостей, мелкой пыли и крупных частиц грязи.
Адаптер для электроинструментов.
- Позволяет работать с электроинструментами без пыли при сверлении, пилении или шлифовании.
- В комплекте с резиновой насадкой и поворотным кольцом для регулировки подачи внешнего воздуха.
- Регулировка силы всасывания с помощью поворотного кольца.
Большой 50-литровый контейнер.
- Оснащён удобной регулируемой ручкой для лёгкого транспортирования.
- Интегрированный сливной шланг для лёгкого слива большого объёма жидкости.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Расход воздуха (л/с)
|74
|Разрежение (мбар/кПа)
|273 / 27,3
|Объем мусоросборника (л)
|50
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 1380
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|7,5
|Материал кабеля
|Резина
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|69
|Цвет
|антрацит
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|19,6
|Вес (с упаковкой) (кг)
|25,6
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|640 x 370 x 1045
Scope of supply
- Защитный фильтр-мешок.: 1 шт.
- Длина всасывающего шланга: 4 м
- Тип всасывающего шланга: электропроводный
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 550 мм
- Материал всасывающих трубок.: з нержавеющей стали
- Колено: электропроводный
- Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
- Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
- Щелевая насадка
- Адаптер для подключения электроинструментов.
- Сливной шланг
- Плоский складчатый фильтр: HEPA-фильтр с покрытием PTFE
- Рукоятка для перемещения
- Полиэтиленовый мешок для утилизации без пыли: 1 шт.
Оснащение
- Автоматический переключатель для работы с электроинструментами.
- Антистатическая система
- Ударопрочный бампер по периметру
- Степень защиты: л
- Фиксирующий механизм для поворотного ролика
- Система очистки фильтра: Автоматическая система очистки фильтра Tact.
- Класс пыли: H
- Материал контейнера для мусора: Пластик
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Области применения
- Пылесос класса H для безопасного удаления пыли, вредной для здоровья и/или канцерогенной.
- Для сбора мелкой пыли и крупных частиц грязи.
- Допуск для сбора асбеста, в соответствии с немецким стандартом охраны труда TRGS 519
- Соответствует требованиям стандарта ACD IEC 60335-2-69:2021 для сбора взрывоопасной пыли.