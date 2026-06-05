Un container de 50 de litri cu mâner reglabil și furtun de evacuare face ca aspiratorul nostru umed și uscat NT 50/1 Tact Te H să fie ideal pentru îndepărtarea în siguranță a prafurilor periculoase pentru sănătate sau cancerigene, în special în mediile industriale. Dispozitivul a fost testat și aprobat pentru toate pulberile din clasa H de praf (fără excepții) — inclusiv praful de azbest — și, astfel, ajută la protejarea fiabilă a utilizatorilor și a altor persoane implicate împotriva pericolelor pentru sănătatea acestora. Cu noul sistem de filtrare dublă, este posibilă nu numai captarea prafului periculos folosind sacul de filtrare de siguranță, ci și cantități mari de praf mai puțin periculoase, care pot fi aspirate direct în recipient. Aici este locul în care intervine sistemul îmbunătățit și foarte eficient de curățare a filtrului, Tact. NT 50/1 Tact Te H dispune, de asemenea, de o priză de alimentare cu funcție de pornire automată, împreună cu un sistem antistatic complet, inclusiv accesorii conductive.