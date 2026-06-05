Aspirator umed-uscat profesional NT 50/1 Tact Te H
Certificat pentru reducerea azbestului și pentru multe alte aplicații: aspiratorul umed și uscat 50/1 Tact Te H cu container de 50 litri pentru aspirarea prafului periculos din clasa H.
Un container de 50 de litri cu mâner reglabil și furtun de evacuare face ca aspiratorul nostru umed și uscat NT 50/1 Tact Te H să fie ideal pentru îndepărtarea în siguranță a prafurilor periculoase pentru sănătate sau cancerigene, în special în mediile industriale. Dispozitivul a fost testat și aprobat pentru toate pulberile din clasa H de praf (fără excepții) — inclusiv praful de azbest — și, astfel, ajută la protejarea fiabilă a utilizatorilor și a altor persoane implicate împotriva pericolelor pentru sănătatea acestora. Cu noul sistem de filtrare dublă, este posibilă nu numai captarea prafului periculos folosind sacul de filtrare de siguranță, ci și cantități mari de praf mai puțin periculoase, care pot fi aspirate direct în recipient. Aici este locul în care intervine sistemul îmbunătățit și foarte eficient de curățare a filtrului, Tact. NT 50/1 Tact Te H dispune, de asemenea, de o priză de alimentare cu funcție de pornire automată, împreună cu un sistem antistatic complet, inclusiv accesorii conductive.
Caracteristici si beneficii
Sistem de filtrare cu filtru H și sistem Tact de curățare a filtrului
- Aspiră praful mai puțin periculos direct în container. Eficiența de filtrare: 99,995%.
- Cea mai bună protecție posibilă a sănătății fără a sacrifica puterea de aspirare sau rezistența filtrului.
Îndeplinește cerințele de testare pentru clasa H de praf, cu încercare suplimentară pentru „azbest” în conformitate cu TRGS 519
- În Germania, numai aspiratoarele de siguranță cu acest certificat pot fi utilizate pentru aspirarea prafului care conține azbest.
Sistem antistatic integral, cu accesorii conductive
- Creșterea siguranței utilizatorului.
- Disiparea sarcinilor electrostatice.
- Protecție împotriva descărcărilor electrostatice.
Priza automata cu pornire/oprire automata
- Scula electrică se conectează ușor la aspirator.
- Operare ușoară datorită funcției de pornire/oprire automată.
- Eficient energetic: aspiratorul se oprește automat.
Aspirator profesional umed-uscat clasa de praf H
- Monitorizarea electronică a debitului volumic.
- Asigură locuri de muncă curate și sigure.
Adaptor pentru scule electrice
- Permite găurirea, tăierea sau șlefuirea fără praf folosind unelte electrice.
- Vine cu atașament din cauciuc și inel rotativ de aer fals.
- Inel rotativ pentru reglarea puterii de aspirare.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 - 240
|Frecvență (Hz)
|50 - 60
|Debit aer (l/s)
|74
|Vacuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Capacitate container (l)
|50
|Puterea motorului (W)
|max. 1380
|Diametru nominal standard ( )
|ID 35
|Lungimea cablului (m)
|7,5
|Materialul cablului
|Cauciuc
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|69
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|19,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|25,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|640 x 370 x 1045
Scope of supply
- Sac filtru de siguranta: 1 Bucată
- Lungime furtun de aspirare: 4 m
- Tip furtun de aspirare: conductiv electric.
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 550 mm
- Material tuburi de aspirare: Oțel inoxidabil
- Cot: conductiv electric.
- Material sac de filtrare: Pâslă
- Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscată: 360 mm
- Duza pentru spații înguste
- Mufă de racord pentru uneltele electrice
- Furtun de evacuare
- Filtru de tip evantai: PTFE HEPA
- Mâner de împingere
- Recipient din plastic PE pentru eliminarea prafului: 1 Bucată
Echipament
- Sistem automat de pornire/oprire pentru uneltele electrice
- Sistem anti-static
- Bară de protecție
- Clasa de protecție: I
- Rotile cu frână
- Clasa praf: H
- Material container: Plastic
Video
Domenii de intrebuintare
- Aspirator profesional umed-uscat pentru clasa H de praf pentru îndepărtarea în siguranță a prafurilor dăunătoare sănătății și/ sau cancerigene
- Pentru aspirarea prafului fin și a murdăriei grosiere