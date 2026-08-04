Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 50/1 Tact Te L

Профессиональный пылесос сухой и влажной уборки NT 50/1 Tact Te отличается многофункциональностью. Он оснащён 50-литровым контейнером с регулируемой рукояткой, сливным шлангом, а также встроенной розеткой для подключения электроинструмента.

Пыль, крупный мусор или жидкости — профессиональный пылесос Kärcher NT 50/1 Tact Te уверенно справляется с любыми загрязнениями даже в самых сложных условиях эксплуатации. Модель оснащена прочным 50-литровым контейнером с защитными отбойниками, надежными металлическими колесами и маслостойким сливным шлангом, что делает её оптимальным решением для мастерских, производственных помещений и строительных площадок. Эргономичная рукоятка с регулировкой по высоте обеспечивает удобство в ежедневной работе. Пылесос разработан для интенсивного использования в промышленности и строительстве — там, где важны стабильная производительность и непрерывная работа. Система автоматической очистки фильтра Tact в сочетании с влагостойким плоским складчатым фильтром PES гарантирует эффективное всасывание без потери мощности даже при длительной эксплуатации. Встроенная розетка с автоматическим включением/выключением позволяет синхронизировать работу пылесоса с электроинструментом. Центральный поворотный переключатель обеспечивает быстрый выбор режимов, а отдельный регулятор позволяет точно настроить мощность всасывания под конкретные задачи. В комплект входят обновленные аксессуары, которые удобно хранятся непосредственно на корпусе благодаря интегрированным отсекам — всё необходимое всегда под рукой для эффективной работы.

Особенности и преимущества
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 50/1 Tact Te L: Регулируемая, эргономичная рукоятка
Регулируемая, эргономичная рукоятка
Благодаря быстродействующим замкам регулируемая транспортировочная ручка легко адаптируется под рост оператора. Складывающаяся рукоятка для уменьшения места при хранении аппарата.
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 50/1 Tact Te L: Маслостойкий дренажный шланг
Маслостойкий дренажный шланг
Маслостойкий встроенный дренажный шланг для легкого слива жидкостей.
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 50/1 Tact Te L: Широкая насадка для пола с быстросменными вставками
Широкая насадка для пола с быстросменными вставками
Насадка для пола с щеточными полосками и резиновыми вставками.Легкое переключение между мокрой и сухой уборкой.
Центральный поворотный переключатель
  • Удобное переключение с помощью центрального поворотного переключателя.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 1
Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Расход воздуха (л/с) 74
Разрежение (мбар/кПа) 273 / 27,3
Объем мусоросборника (л) 50
Материал контейнера для мусора Пластик
Потребляемая мощность (Вт) макс. 1380
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 7,5
Уровень звукового давления (дБ(А)) 68
Цвет антрацит
Вес (без аксессуаров) (кг) 18,3
Вес (с упаковкой) (кг) 23,986
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 640 x 370 x 1045

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 4 м
  • Колено: Пластик
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 550 мм
  • Материал всасывающих трубок.: з нержавеющей стали
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
  • Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
  • Щелевая насадка
  • Адаптер для подключения электроинструментов.
  • Сливной шланг (маслостойкий)
  • Плоский складчатый фильтр: Фильтр PES с покрытием PTFE
  • Рукоятка для перемещения

Оснащение

  • Класс пыли: L
  • Функция автоматического выключения при максимальном уровне заполнения мусоросборника.
  • Автоматический переключатель для работы с электроинструментами.
  • Антистатическая подготовка
  • Система очистки фильтра: Автоматическая система очистки фильтра Tact
  • Ударопрочный бампер по периметру
  • Степень защиты: л
  • Фиксирующий механизм для поворотного ролика
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 50/1 Tact Te L
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 50/1 Tact Te L

Видео

Области применения
  • Подходит для влажной и сухой уборки.
Принадлежности
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