Aspirator umed-uscat profesional NT 50/1 Tact Te L
Aspiratorul profesional umed-uscat NT 50/1 Tact Te cu dotări multiple. Printre aceste dotări, aspiratorul dispune de un recipient de 50 litri cu mâner ajustabil și furtun de drenaj cât și o priză integrată.
Indiferent de tipul murdăriei: praf fin, murdărie grosieră sau lichide, aspiratorul nostru umed-uscat NT 50/1 Tact Te este cu adevărat redutabil. Recipientul său cu protecție de 50 de litri cu roți de metal și cu furtun de drenaj rezistent la uleiuri cât și mânerul înalt reglabil îl fac ideal pentru curățarea spațiilor de lucru și aparatelor din zonele de producție. A fost conceput pentru cei mai pretențiosi clienți din industrie și construcții ce se bazează pe aparate profesionale și lucrul zilnic fără praf. Acest lucru este asigurat în special de sistemul de curățare a filtrului Tact și de filtrul plat pliat PES rezistent la umiditate. O priză automată integrată ușurează lucrul cu sculele electrice, în timp ce noul comutator central permite selectarea setărilor de aspirare, iar viteza poate fi reglată permanent cu un buton separat. În plus, noile accesorii sunt în dotarea standard și pot fi depozitate ușor în compartimentul special.
Caracteristici si beneficii
Maner ergonomic, ajustabil de impingereDatorita unei inchideri rapide, manerul reglabil se adapteaza in functie de inaltimea utilizatorului Manerul poate fi usor pliat pentru a economisi spatiu de depozitare
Furtun de drenare rezistent la uleiuriFurtun integrat de drenare, rezistent la uleiuri pentru golirea usoara a lichidelor
Duza mare de parchetcu cu conectori rapiziDuza de parchet cu perie banda si razuitori inclusi. Comutare usoara intre aspirarea umeda si uscata
Comutator centrl rotativ
- Comutare usoara cu ajutorul butonului central rotativ.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 - 240
|Frecvență (Hz)
|50 - 60
|Debit aer (l/s)
|74
|Vacuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Capacitate container (l)
|50
|Material container
|Plastic
|Puterea motorului (W)
|max. 1380
|Diametru nominal standard ( )
|ID 35
|Lungimea cablului (m)
|7,5
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|68
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|18,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|24
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|640 x 370 x 1045
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 4 m
- Cot: Plastic
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 550 mm
- Material tuburi de aspirare: Oțel inoxidabil
- Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
- Material sac de filtrare: Pâslă
- Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscată: 360 mm
- Duza pentru spații înguste
- Mufă de racord pentru uneltele electrice
- Furtun de evacuare (rezistent la ulei)
- Mâner de împingere
Echipament
- Clasa praf: L
- Închidere automată la capacitate maximă de umplere
- Sistem automat de pornire/oprire pentru uneltele electrice
- Pregătire antistatică
- Curațare filtru: Sistem automat de curățare a filtrelor Tact
- Bară de protecție
- Clasa de protecție: I
- Rotile cu frână
Video
Domenii de intrebuintare
- Potrivit pentru aspirarea umedă și uscată