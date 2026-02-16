Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 50/1 Tact Te M
Разработан для сбора больших объёмов опасной мелкодисперсной пыли класса M: мощный, но манёвренный пылесос для сухой и влажной уборки NT 50/1 Tact Te M ACD с контейнером объёмом 50 л, автоматической системой очистки фильтра Tact и регулируемой ручкой. Сертифицирован по стандарту ACD.
Благодаря новой системе автоматической очистки фильтра Tact пылесос для сухой и влажной уборки NT 50/1 Tact Te M ACD эффективно собирает чрезвычайно большие объёмы мелкодисперсной пыли, обеспечивая гарантированную эффективность фильтрации 99,9%. Аппарат сертифицирован по стандарту ACD, в соответствии с IEC 60335-2-69:2021, и одобрен для сбора горючей пыли. Мощность всасывания постоянно контролируется датчиками, а очистка фильтра происходит по мере необходимости. Прочный 50-литровый контейнер с металлическими колёсами, регулируемая ручка и сливной шланг позволяют легко работать с большими объёмами пыли класса M, грубыми частицами грязи и жидкостями. Для подключения электроинструментов пылесос оснащён встроенной розеткой с функцией автоматического запуска и полной антистатической системой с проводящими аксессуарами. Осевшая пыль надёжно собирается с помощью комплекта аксессуаров, которые удобно и безопасно хранятся непосредственно на пылесосе.
Особенности и преимущества
Автоматическая система очистки фильтра.Гарантирует максимальную мощность всасывания и ёмкость фильтра. Оптимальная частота очистки фильтра в зависимости от потребностей. Сниженный уровень шума.
Эффективность фильтрации подтверждена на уровне 99,9%.Защищает дыхательные пути от мелкой пыли. Испытан в соответствии с требованиями сбора пыли класса M.
Сертификация ACD.Одобрено для сбора взрывоопасной пыли. Сертифицирован, в соответствии с IEC 60335-2-69:2021. Повышенная безопасность для пользователя.
Полная антистатическая система с электропроводными аксессуарами.
- Повышенная безопасность для пользователя.
- Отведение электростатического заряда.
- Защита от электростатического разряда.
Розетка с автоматическим включением/выключением.
- Электроинструмент легко подключается к пылесосу.
- Удобство эксплуатации, благодаря функции автоматического включения/выключения.
- Энергоэффективный: пылесос выключается автоматически.
Фильтрация охлаждающего воздуха
- Продлевает срок службы турбины.
Пылесос для безопасного сбора пыли класса M.
- Эффективность фильтрации 99,9%.
- Система электронного контроля воздушного потока.
- Обеспечивает чистоту и безопасность на рабочих местах.
Плоский складчатый фильтр Wet & Dry
- Соответствует стандартам пыли класса M. Эффективность фильтрации 99,9%.
- Материал PES с покрытием PTFE: устойчив к гниению и влаге.
- Идеальное решение для сбора жидкостей, мелкой пыли и крупных частиц грязи.
Адаптер для электроинструментов.
- Позволяет работать с электроинструментами без пыли при сверлении, пилении или шлифовании.
- В комплекте с резиновой насадкой и поворотным кольцом для регулировки подачи внешнего воздуха.
- Регулировка силы всасывания с помощью поворотного кольца.
Большой 50-литровый контейнер.
- Оснащён удобной регулируемой ручкой для лёгкого транспортирования.
- Интегрированный сливной шланг для лёгкого слива большого объёма жидкости.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Расход воздуха (л/с)
|74
|Разрежение (мбар/кПа)
|273 / 27,3
|Объем мусоросборника (л)
|50
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 1380
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|7,5
|Материал кабеля
|Резина
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|69
|Цвет
|антрацит
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|19
|Вес (с упаковкой) (кг)
|24,6
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|640 x 370 x 1045
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 4 м
- Тип всасывающего шланга: электропроводный
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 550 мм
- Материал всасывающих трубок.: Из нержавеющей стали
- Колено: электропроводный
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
- Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
- Щелевая насадка
- Адаптер для подключения электроинструментов.
- Сливной шланг
- Плоский складчатый фильтр: Фильтр PES с покрытием PTFE
- Рукоятка для перемещения
- Полиэтиленовый мешок для утилизации без пыли: 1 шт.
Оснащение
- Автоматический переключатель для работы с электроинструментами.
- Антистатическая система
- Ударопрочный бампер по периметру
- Степень защиты: л
- Фиксирующий механизм для поворотного ролика
- Система очистки фильтра: Автоматическая система очистки фильтра Tact.
- Класс пыли: M
- Материал контейнера для мусора: Пластик
Видео
Области применения
- Безопасный пылесос класса M для работы с мелкой пылью.
- Для сбора мелкой пыли и крупных частиц грязи.
- Для сбора жидкостей и влажного мусора.
- Для удаления всех видов каменной, древесной и керамической пыли.
- Соответствует требованиям стандарта ACD IEC 60335-2-69:2021 для сбора взрывоопасной пыли.