Datorită noului sistem complet automat de curăţare a filtrelor, aspiratorul compact umed și uscat NT 50/1 Tact Te M îndepărtează praful fin în cantități care nu au fost atinse până acum, garantând simultan o eficienţă a filtrării de 99,9%. Aparatul utilizează sisteme electronice controlate de senzori pentru a asigura o curățare optimă a filtrului în orice moment menținând astfel o putere de aspirare constant ridicată. Împreună cu containerul mare, robust, de 50 de litri, cu rotile metalice și mânerul reglabil de împingere, dispozitivul nu numai că poate gestiona cantități foarte mari de praf fin periculos în clasa M de praf, dar și murdăria grosieră și lichidele. NT 50/1 Tact Te H dispune de o priză de alimentare cu funcție de pornire automată, precum și de un sistem complet antistatic, inclusiv accesorii conductive. Prin urmare, este ideal pentru aspirarea directă în zona sculelor electrice care generează cantități mari de praf fin. Praful care a fost deja depus pe podea sau pe mașini este îndepărtat în siguranță cu ajutorul kitului nou dezvoltat de accesorii, care cuprinde un furtun de aspirație de 4 m, tuburi din oțel inoxidabil și o duză largă de podea. Toate accesoriile sunt depozitate în siguranță pe aparat, mulțumită soluțiilor inteligente de stocare.