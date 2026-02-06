Подходит для любых водостойких твердых и эластичных напольных покрытий и впечатляет формулой на мыльной основе, обеспечивающей бережную очистку и уход за обрабатываемыми материалами: средство для влажной уборки и ухода FloorPro RM 746. Это нейтральное средство для поддерживающей уборки допускает как ручное, так и механизированное применение, причем формула с очень низким пенообразованием позволяет оптимально использовать полезный объем баков поломойно-всасывающих машин. Благодаря отсутствию растворителей продукт подходит и для ухода за чувствительными резиновыми или ПВХ-покрытиями. Он эффективно удаляет масляно-жировые и минеральные загрязнения, формирует на поверхности грязеотталкивающий и препятствующий скольжению защитный слой и создает в помещении приятный свежий аромат. При необходимости защитный слой можно легко отполировать до сияющего блеска при помощи однодисковой уборочной машины.