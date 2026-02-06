Средство для влажной уборки и ухода FloorPro RM 746, 10л

Нейтральное средство для влажной уборки и ухода на мыльной основе, не содержащее растворителей. Создает на поверхности пола грязеотталкивающий и препятствующий скольжению защитный слой, который легко полируется до интенсивного блеска.

Подходит для любых водостойких твердых и эластичных напольных покрытий и впечатляет формулой на мыльной основе, обеспечивающей бережную очистку и уход за обрабатываемыми материалами: средство для влажной уборки и ухода FloorPro RM 746. Это нейтральное средство для поддерживающей уборки допускает как ручное, так и механизированное применение, причем формула с очень низким пенообразованием позволяет оптимально использовать полезный объем баков поломойно-всасывающих машин. Благодаря отсутствию растворителей продукт подходит и для ухода за чувствительными резиновыми или ПВХ-покрытиями. Он эффективно удаляет масляно-жировые и минеральные загрязнения, формирует на поверхности грязеотталкивающий и препятствующий скольжению защитный слой и создает в помещении приятный свежий аромат. При необходимости защитный слой можно легко отполировать до сияющего блеска при помощи однодисковой уборочной машины.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 10
Единица упаковки (шт.) 1
pH 9,2
Вес (кг) 10,11
Вес (с упаковкой) (кг) 10,693
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 230 x 188 x 307
Свойства
  • Чистящее средство на каждый день для всех водостойких твердых и эластичных полов
  • Удаляет масляно-жировые и минеральные загрязнения
  • Эффективное чистящее средство на мыльной основе
  • Формирует износостойкий грязеотталкивающий защитный слой
  • Противоскользящие свойства
  • Очень легко полируется. Обеспечивает интенсивный блеск
  • Формула с низким пенообразованием
  • Деликатен к обрабатываемым материалам.
  • Придает приятный свежий запах
  • Не содержит NTA
  • Не содержит растворителей
Предупреждения и рекомендации по безопасности в соответствии с директивами ЕС
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
  • EUH 210 Паспорт безопасности доступен по запросу
Области применения
  • Уборка полов
Принадлежности
