Профессиональный воздухоочиститель AFG 100 Белый
Окружающий воздух без бактерий благодаря плазме. Воздухоочиститель AFG 100 (белый) включает предварительный фильтр, генератор плазмы и HEPA¹⁾/активный угольный фильтр и обеспечивает надежную и эффективную защиту от всех видов загрязнений воздуха. ¹⁾EN 1822:1998
С воздухоочистителем AFG 100, низкое качество комнатного воздуха, загрязненного болезнетворными бактериями останется в прошлом. Это достигается в частности, благодаря интегрированному генератору плазмы, который уничтожает все разновидности микроорганизмов, находящиеся в воздухе. В дополнение, многоступенчатая система, включающая предварительный фильтр, комбинированный фильтр HEPA¹⁾/активированный уголь, надежно задерживает и устраняет мельчайшие частицы, такие как волоски, пыль и газы. Качество воздуха контролируется датчиком, что позволяет сохранять его постоянным на протяжении всего времени в автоматическом режиме. Пятискоростной вентилятор насыщает чистым воздухом помещения до 60м². ¹⁾ EN 1822:1998
Особенности и преимущества
Многоступенчатая система фильтрацииКомбинация из входного фильтра и 3-ступенчатого фильтра (HEPA¹⁾, с активированным углем, каталитический). ¹⁾ EN 1822:1998. Удаление мельчайших частиц, газов и уничтожение бактерий находящихся в окружающем воздухе Высокая пропускная способность воздуха гарантирует его очень эффективную очистку
Современный, узкий и компактный дизайнВписывается в любой интерьер Освещение может быть выбрано при необходимости
Уникальное плазменное обогащениеГенератор плазмы уничтожает все типы загрязнений в воздухе и обеспечивает его стерильность Сочетание фильтров HEPA¹⁾ и с активированным углем позволяет удалять все вредные вещества из воздуха в помещении. ¹⁾ EN 1822:1998. Подходит для очистки воздуха от всех видов загрязнений. Не выделяет озон согласно ECARF (Европейский центр исследований проблем аллергии)
Простота в обращении
- Интуитивно понятное управление
- С индикатором замены фильтра. Фильтр может быть заменен без особого труда
- Необслуживаемый и долговечный плазменный генератор гарантирует постоянство высокой производительности очистки
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность сепарации: бактерии (%)
|> 99,98
|Производительность сепарации: мелкая пыль (%)
|> 99,7
|Производительность сепарации: споры плесени (%)
|> 98,9
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|мин. 25 - макс. 53
|Подходящая площадь помещения¹⁾ (м²)
|до 60
|Количество фаз тока (~)
|1
|Напряжение (В)
|110 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 60
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|13
|Вес (с упаковкой) (кг)
|18,5
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|320 x 320 x 1120
Оснащение
- Фильтр предварительной очистки
- Угольный фильтр
- Индикатор замены фильтра
- Плазменный генератор
- Сенсорные элементы управления на корпусе аппарата
- Автоматический режим
- Ночной режим
- Таймер
- Длина кабеля: 1.3 м
Области применения
- Удаление бактерий и очистка воздуха в офисах, гостиницах и кафе, объектах промышленной инфраструктуры, операционных, розничных магазинах и множестве других объектах