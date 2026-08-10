С воздухоочистителем AFG 100, низкое качество комнатного воздуха, загрязненного болезнетворными бактериями останется в прошлом. Это достигается в частности, благодаря интегрированному генератору плазмы, который уничтожает все разновидности микроорганизмов, находящиеся в воздухе. В дополнение, многоступенчатая система, включающая предварительный фильтр, комбинированный фильтр HEPA¹⁾/активированный уголь, надежно задерживает и устраняет мельчайшие частицы, такие как волоски, пыль и газы. Качество воздуха контролируется датчиком, что позволяет сохранять его постоянным на протяжении всего времени в автоматическом режиме. Пятискоростной вентилятор насыщает чистым воздухом помещения до 60м². ¹⁾ EN 1822:1998