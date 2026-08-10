Профессиональный воздухоочиститель AFG 100 Белый

Окружающий воздух без бактерий благодаря плазме. Воздухоочиститель AFG 100 (белый) включает предварительный фильтр, генератор плазмы и HEPA¹⁾/активный угольный фильтр и обеспечивает надежную и эффективную защиту от всех видов загрязнений воздуха. ¹⁾EN 1822:1998

С воздухоочистителем AFG 100, низкое качество комнатного воздуха, загрязненного болезнетворными бактериями останется в прошлом. Это достигается в частности, благодаря интегрированному генератору плазмы, который уничтожает все разновидности микроорганизмов, находящиеся в воздухе. В дополнение, многоступенчатая система, включающая предварительный фильтр, комбинированный фильтр HEPA¹⁾/активированный уголь, надежно задерживает и устраняет мельчайшие частицы, такие как волоски, пыль и газы. Качество воздуха контролируется датчиком, что позволяет сохранять его постоянным на протяжении всего времени в автоматическом режиме. Пятискоростной вентилятор насыщает чистым воздухом помещения до 60м². ¹⁾ EN 1822:1998

Особенности и преимущества
Профессиональный воздухоочиститель AFG 100 Белый: Многоступенчатая система фильтрации
Многоступенчатая система фильтрации
Комбинация из входного фильтра и 3-ступенчатого фильтра (HEPA¹⁾, с активированным углем, каталитический). ¹⁾ EN 1822:1998. Удаление мельчайших частиц, газов и уничтожение бактерий находящихся в окружающем воздухе Высокая пропускная способность воздуха гарантирует его очень эффективную очистку
Профессиональный воздухоочиститель AFG 100 Белый: Современный, узкий и компактный дизайн
Современный, узкий и компактный дизайн
Вписывается в любой интерьер Освещение может быть выбрано при необходимости
Профессиональный воздухоочиститель AFG 100 Белый: Уникальное плазменное обогащение
Уникальное плазменное обогащение
Генератор плазмы уничтожает все типы загрязнений в воздухе и обеспечивает его стерильность Сочетание фильтров HEPA¹⁾ и с активированным углем позволяет удалять все вредные вещества из воздуха в помещении. ¹⁾ EN 1822:1998. Подходит для очистки воздуха от всех видов загрязнений. Не выделяет озон согласно ECARF (Европейский центр исследований проблем аллергии)
Простота в обращении
  • Интуитивно понятное управление
  • С индикатором замены фильтра. Фильтр может быть заменен без особого труда
  • Необслуживаемый и долговечный плазменный генератор гарантирует постоянство высокой производительности очистки
Спецификации

Технические характеристики

Производительность сепарации: бактерии (%) > 99,98
Производительность сепарации: мелкая пыль (%) > 99,7
Производительность сепарации: споры плесени (%) > 98,9
Уровень звукового давления (дБ(А)) мин. 25 - макс. 53
Подходящая площадь помещения¹⁾ (м²) до 60
Количество фаз тока (~) 1
Напряжение (В) 110 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Потребляемая мощность (Вт) макс. 60
Вес (без аксессуаров) (кг) 13
Вес (с упаковкой) (кг) 18,5
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 320 x 320 x 1120

Оснащение

  • Фильтр предварительной очистки
  • Угольный фильтр
  • Индикатор замены фильтра
  • Плазменный генератор
  • Сенсорные элементы управления на корпусе аппарата
  • Автоматический режим
  • Ночной режим
  • Таймер
  • Длина кабеля: 1.3 м
Профессиональный воздухоочиститель AFG 100 Белый
Профессиональный воздухоочиститель AFG 100 Белый
Области применения
  • Удаление бактерий и очистка воздуха в офисах, гостиницах и кафе, объектах промышленной инфраструктуры, операционных, розничных магазинах и множестве других объектах
Принадлежности
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