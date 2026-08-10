Utlizand purificatorul de aer AFG 100 (alb) aerul de calitate slabă din camera contaminat cu agenți patogeni este de domeniul trecutului. Acest lucru este datorat generatorui de plasmă integrat, care elimină toate tipurile de germeni din aer și apoi le distruge. Un sistem suplimentar multietajat, care cuprinde un filtru de prefiltrare, HEPA și carbon activ, elimină în siguranță și eficient particulele mari si mici, dar si firele de păr, pulberile și gazele. Calitatea aerului este monitorizată prin intermediul unui senzor, astfel încât să rămână constantă, mereu în modul automat. Dacă este necesar, suflanta cu cinci trepte furnizează aer curat în camere de până la 60 m² în cel mai scurt timp.