Purificator aer AFG 100 (alb)
Aer înconjurător fără germeni datorită plasmei. Purificatorul de aer AFG 100 (alb) dispune de un prefiltru și filtru HEPA/carbon activ care oferă protecție eficientă împotriva tuturor tipurilor de poluare a aerului.
Utlizand purificatorul de aer AFG 100 (alb) aerul de calitate slabă din camera contaminat cu agenți patogeni este de domeniul trecutului. Acest lucru este datorat generatorui de plasmă integrat, care elimină toate tipurile de germeni din aer și apoi le distruge. Un sistem suplimentar multietajat, care cuprinde un filtru de prefiltrare, HEPA și carbon activ, elimină în siguranță și eficient particulele mari si mici, dar si firele de păr, pulberile și gazele. Calitatea aerului este monitorizată prin intermediul unui senzor, astfel încât să rămână constantă, mereu în modul automat. Dacă este necesar, suflanta cu cinci trepte furnizează aer curat în camere de până la 60 m² în cel mai scurt timp.
Caracteristici si beneficii
Sistem de filtrare multipluCombinație de prefiltru, filtru în 3 etape (HEPA¹⁾, cărbune activ, catalizator). ¹⁾ EN 1822:1998. Îndepărtează particulele, gazele și bacteriile din aerul ambiental le distruge în mod eficient. Volumul mare de aer procesat garantează o purificare foarte eficientă a aerului.
Aparat cu design modern, subțire și compactPoate fi instalat discret în orice spațiu. În cazul în care este necesar iluminarea poate fi reglată.
Tratament unic cu plasmăGeneratorul de plasmă distruge toate tipurile de poluanți din aer și asigură sterilitatea acestuia. În combinație, HEPA¹⁾ și cărbunele activ pot elimina toate substanțele nocive din aerul unei încăperi. ¹⁾ EN 1822:1998. Este adecvat pentru toate tipurile de poluanți atmosferici. Nu emite ozon (conform ECARF).
Manevrare ușoară
- Aparatul este comandat și operat în mod intuitiv.
- Cu indicator pentru înlocuirea filtrului. Filtrul poate fi înlocuit independent și cu ușurință.
- Generatorul de plasmă, care nu se uzează și nu necesită întreținere, garantează o performanță de curățare constant ridicată.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Performanţă de separare: bacterii (%)
|> 99,98
|Performanţă de separare: praf fin (%)
|> 99,7
|Performanţă de separare: spori de mucegai (%)
|> 98,9
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|min. 25 - max. 53
|Dimensiunea recomandată a încăperii¹⁾ (m²)
|up to 60
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|110 - 240
|Frecvență (Hz)
|50 - 60
|Puterea motorului (W)
|max. 60
|Greutate fără accesorii (kg)
|13
|Greutate cu ambalaj (kg)
|18,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|320 x 320 x 1120
Echipament
- Prefiltru
- Filtru de carbon activ
- Indicator pentru schimbarea filtrului
- Generator de plasmă
- Operarea dispozitivului cu funcție tactilă
- Mod automat
- Mod de funcționare de noapte
- Funcția temporizator
- Lungimea cablului: 1.3 m
Domenii de intrebuintare
- Purificator de aer pentru îndepărtarea germenilor pentru birouri, sectorul de ospitalitate și catering, industrie, saloane chirurgicale, sectorul de vânzare cu amănuntul și multe alte locații de operare