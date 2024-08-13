Высокоэффективный продукт от Kärcher, прекрасно подходящий как для ручной, так и для механизированной уборки на перерабатывающих предприятиях пищевой промышленности: средство для устранения жировых и белковых загрязнений PressurePro RM 731. Оно бережно и тщательно очищает практически любые поверхности, загрязненные животными или растительными жирами и белковыми веществами, – например, на фабриках-кухнях, в пекарнях или в мясных цехах. Продукт в равной степени подходит для очистки как полимерных поверхностей и оборудования из нержавеющей стали, так и полов и стен, выложенных керамической плиткой. Его можно использовать для уборки в холодильниках, очистки транспортеров, вытяжек и даже сильнозагрязненных решеток для гриля. Средство для устранения жировых и белковых загрязнений PressurePro RM 731 не содержит ароматизаторов и красителей, эффективно во всех температурных диапазонах и не оставляет следов при смывании.