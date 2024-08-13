Средство для устранения жировых и белковых загрязнений PressurePro RM 731, 5л
Устраняет самые сильные масляно-жировые, белковые и сажевые загрязнения с полов, рабочих поверхностей и пищевого технологического оборудования. Удобно в обращении, не повреждает обрабатываемые поверхности. Не оставляет следов после смывания.
Высокоэффективный продукт от Kärcher, прекрасно подходящий как для ручной, так и для механизированной уборки на перерабатывающих предприятиях пищевой промышленности: средство для устранения жировых и белковых загрязнений PressurePro RM 731. Оно бережно и тщательно очищает практически любые поверхности, загрязненные животными или растительными жирами и белковыми веществами, – например, на фабриках-кухнях, в пекарнях или в мясных цехах. Продукт в равной степени подходит для очистки как полимерных поверхностей и оборудования из нержавеющей стали, так и полов и стен, выложенных керамической плиткой. Его можно использовать для уборки в холодильниках, очистки транспортеров, вытяжек и даже сильнозагрязненных решеток для гриля. Средство для устранения жировых и белковых загрязнений PressurePro RM 731 не содержит ароматизаторов и красителей, эффективно во всех температурных диапазонах и не оставляет следов при смывании.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|5
|Упаковочная единица (шт.)
|1
|Значение pH
|13
|Масса (кг)
|5,515
|Масса (с упаковкой) (кг)
|5,79
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|190 x 140 x 250
Свойства
- Эффективное средство для чистки высоким давлением
- Удаляет сильные масляно-жировые и минеральные загрязнения
- Подходит для чистки нержавеющей стали и керамических поверхностей
- Активно во всех температурных диапазонах
- Не оставляет следов после смывания
- Биологически разлагаемые ПАВ (согласно EEC 648/2004)
- Быстро разделяется на масло и воду в маслоотделителе (обеспечивает возможность сепарации = asf)
- Не содержит NTA
Предупреждения
Предупреждения и рекомендации по технике безопасности в соответствии с директивами ЕС
- Сигнальное слово Опасно
- H290 Может вызывать коррозию металлов
- H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз
- P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/ средствами защиты глаз/лица.
- P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
- P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/к врачу.
- P303 + P361 + P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/под душем.
- P405 Хранить под замком.
- P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
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Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Уборка на молочных кухнях
- Очистка поверхностей