Средство для устранения жировых и белковых загрязнений PressurePro RM 731, 5л

Устраняет самые сильные масляно-жировые, белковые и сажевые загрязнения с полов, рабочих поверхностей и пищевого технологического оборудования. Удобно в обращении, не повреждает обрабатываемые поверхности. Не оставляет следов после смывания.

Высокоэффективный продукт от Kärcher, прекрасно подходящий как для ручной, так и для механизированной уборки на перерабатывающих предприятиях пищевой промышленности: средство для устранения жировых и белковых загрязнений PressurePro RM 731. Оно бережно и тщательно очищает практически любые поверхности, загрязненные животными или растительными жирами и белковыми веществами, – например, на фабриках-кухнях, в пекарнях или в мясных цехах. Продукт в равной степени подходит для очистки как полимерных поверхностей и оборудования из нержавеющей стали, так и полов и стен, выложенных керамической плиткой. Его можно использовать для уборки в холодильниках, очистки транспортеров, вытяжек и даже сильнозагрязненных решеток для гриля. Средство для устранения жировых и белковых загрязнений PressurePro RM 731 не содержит ароматизаторов и красителей, эффективно во всех температурных диапазонах и не оставляет следов при смывании.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 5
Упаковочная единица (шт.) 1
Значение pH 13
Масса (кг) 5,515
Масса (с упаковкой) (кг) 5,79
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 190 x 140 x 250
Свойства
  • Эффективное средство для чистки высоким давлением
  • Удаляет сильные масляно-жировые и минеральные загрязнения
  • Подходит для чистки нержавеющей стали и керамических поверхностей
  • Активно во всех температурных диапазонах
  • Не оставляет следов после смывания
  • Биологически разлагаемые ПАВ (согласно EEC 648/2004)
  • Быстро разделяется на масло и воду в маслоотделителе (обеспечивает возможность сепарации = asf)
  • Не содержит NTA
Средство для устранения жировых и белковых загрязнений PressurePro RM 731, 5л
Средство для устранения жировых и белковых загрязнений PressurePro RM 731, 5л
Средство для устранения жировых и белковых загрязнений PressurePro RM 731, 5л
Предупреждения
Предупреждения и рекомендации по технике безопасности в соответствии с директивами ЕС
  • Сигнальное слово Опасно
  • H290 Может вызывать коррозию металлов
  • H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз
  • P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/ средствами защиты глаз/лица.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
  • P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/к врачу.
  • P303 + P361 + P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/под душем.
  • P405 Хранить под замком.
  • P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.

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Области применения
  • Уборка на молочных кухнях
  • Очистка поверхностей
Принадлежности