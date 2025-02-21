Автоматический барабан для шланга, пластмассовый, со шлангом высокого давления, 15 м
Спецификации
Технические характеристики
|Длина (м)
|15
|Температура (°C)
|макс. 155
|Макс. давление (бар)
|300
|Масса (с упаковкой) (кг)
|7,1
Scope of supply
- Барабан для шланга
- Шланг высокого давления
Видео
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Оригинальные запасные части
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