Комплект абразивных салфеток к насадке для пола EasyFix

Абразивные салфетки для пола EasyFix удаляют даже стойкие пятна с каменных полов, нечувствительных к механическим воздействиям. Застежка-липучка позволяет легко прикреплять салфетку к насадке и снимать ее без контакта с грязью.

Комплект абразивных салфеток для пола EasyFix обеспечивает удаление любых пятен с каменных полов, устойчивых к появлению царапин. В комплект входят 2 хорошо впитывающие влагу салфетки из микроволокна, гарантирующие превосходные результаты уборки. Износостойкие салфетки, которые благодаря застежке-липучке прикрепляются к насадке для пола пароочистителя EasyFix простым прижимом, тщательно очищают всю площадь пола, вплоть до углов и краевых участков. Очень удобно и отсоединение салфетки от насадки для пола, исключающее контакт с грязью: достаточно лишь наступить на язычок салфетки и приподнять насадку. Загрязненные салфетки допускают машинную стирку при температуре 60 °C. 

Особенности и преимущества
Высококачественная микрофибра
  • Высокий уровень удаления и сбора грязи для наилучших результатов очистки всех типов твердых полов
  • Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Удобная система застежки-липучки
  • Салфетка для чистки пола легко прикрепляется к насадке с помощью нажатия на нее
  • При чистке пола ткань не проскальзывает
Лента на салфетке для чистки пола
  • При замене салфетки отсутствует контакт с грязью: просто надавить на специальный язычок на салфетке и потянуть за рукоятку
Салфетка для чистки пола покрывает все стороны насадки для пола
  • Очистка углов, кромок и других труднодоступных мест.
Спецификации

Технические характеристики

Состав текстильного материала 100% полиэстер
Цвет белый
Масса (кг) 0,08
Масса (с упаковкой) (кг) 0,12
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 345 x 112 x 18
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Полы из камня
  • Твердые напольные покрытия
  • Кафель
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Представительство Керхер в Азербайджане.

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