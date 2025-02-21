Комплект абразивных салфеток для пола EasyFix обеспечивает удаление любых пятен с каменных полов, устойчивых к появлению царапин. В комплект входят 2 хорошо впитывающие влагу салфетки из микроволокна, гарантирующие превосходные результаты уборки. Износостойкие салфетки, которые благодаря застежке-липучке прикрепляются к насадке для пола пароочистителя EasyFix простым прижимом, тщательно очищают всю площадь пола, вплоть до углов и краевых участков. Очень удобно и отсоединение салфетки от насадки для пола, исключающее контакт с грязью: достаточно лишь наступить на язычок салфетки и приподнять насадку. Загрязненные салфетки допускают машинную стирку при температуре 60 °C.