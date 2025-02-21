Комплект адаптеров для воздушного насоса
Позволяет легко надувать и сдувать надувные матрасы, бассейны, лодки и т. д. при помощи хозяйственного пылесоса Kärcher.
Комплект для надувания расширяет спектр применения хозяйственных пылесосов Kärcher: присоединив всасывающий шланг к выпускному патрубку аппарата, можно легко накачивать воздухом надувные матрасы, бассейны или лодки. А при соединении шланга с всасывающим патрубком пылесоса обеспечивается отсасывание воздуха, что исключает необходимость в его утомительном удалении вручную. Комплект принадлежностей включает адаптер для присоединения к всасывающему шлангу хозяйственного пылесоса и 3 насадки разных размеров (S, M и L), совместимые с клапанами множества надувных изделий.
Особенности и преимущества
Надувание с помощью выполняемой хозяйственным пылесосом функции выдувания
- Экономия сил и времени в сравнении с ручной накачкой.
Выпуск воздуха с помощью выполняемой хозяйственным пылесосом функции всасывания
- Быстрый и удобный выпуск воздуха по сравнению со сдуванием вручную.
В комплект принадлежностей входят адаптер и насадки 3 размеров
- Адаптер для надежного соединения с всасывающим шлангом.
- Три входящие в комплект насадки размеров S, M и L совместимы с клапанами различных надувных изделий и легко устанавливаются на адаптер.
Комплект принадлежностей для любых хозяйственных пылесосов Kärcher
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (-элем.)
|2
|Номин. диаметр принадлежностей (мм)
|NW 35
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,031
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,078
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|110 x 70 x 80
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Надувные изделия (например, матрасы)