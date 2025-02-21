Комплект адаптеров для воздушного насоса

Позволяет легко надувать и сдувать надувные матрасы, бассейны, лодки и т. д. при помощи хозяйственного пылесоса Kärcher.

Комплект для надувания расширяет спектр применения хозяйственных пылесосов Kärcher: присоединив всасывающий шланг к выпускному патрубку аппарата, можно легко накачивать воздухом надувные матрасы, бассейны или лодки. А при соединении шланга с всасывающим патрубком пылесоса обеспечивается отсасывание воздуха, что исключает необходимость в его утомительном удалении вручную. Комплект принадлежностей включает адаптер для присоединения к всасывающему шлангу хозяйственного пылесоса и 3 насадки разных размеров (S, M и L), совместимые с клапанами множества надувных изделий.

Особенности и преимущества
Надувание с помощью выполняемой хозяйственным пылесосом функции выдувания
  • Экономия сил и времени в сравнении с ручной накачкой.
Выпуск воздуха с помощью выполняемой хозяйственным пылесосом функции всасывания
  • Быстрый и удобный выпуск воздуха по сравнению со сдуванием вручную.
В комплект принадлежностей входят адаптер и насадки 3 размеров
  • Адаптер для надежного соединения с всасывающим шлангом.
  • Три входящие в комплект насадки размеров S, M и L совместимы с клапанами различных надувных изделий и легко устанавливаются на адаптер.
Комплект принадлежностей для любых хозяйственных пылесосов Kärcher
Спецификации

Технические характеристики

Количество (-элем.) 2
Номин. диаметр принадлежностей (мм) NW 35
Цвет черный
Масса (кг) 0,031
Масса (с упаковкой) (кг) 0,078
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 110 x 70 x 80
Области применения
  • Надувные изделия (например, матрасы)
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Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

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