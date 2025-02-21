Комплект для надувания расширяет спектр применения хозяйственных пылесосов Kärcher: присоединив всасывающий шланг к выпускному патрубку аппарата, можно легко накачивать воздухом надувные матрасы, бассейны или лодки. А при соединении шланга с всасывающим патрубком пылесоса обеспечивается отсасывание воздуха, что исключает необходимость в его утомительном удалении вручную. Комплект принадлежностей включает адаптер для присоединения к всасывающему шлангу хозяйственного пылесоса и 3 насадки разных размеров (S, M и L), совместимые с клапанами множества надувных изделий.